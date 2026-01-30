24 Канал рассказывает, какие регионы якобы заминировали и какая ситуация по состоянию на сейчас.

Какие регионы заминировали?

Полиция проверяет информацию о минировании объектов в Киевской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской областях.

Полиция Киева сообщила, что получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий.

Отметим, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи,

– отметили правоохранители.

Из-за сообщения о заминировании в Ровно и Сарнах не работают центры МВД.