Сотрудники Службы безопасности Президента вместе с Нацполицией Украины и СБУ установили местонахождение лжеминера и провели его задержание. Им оказался 51-летний житель Киева.

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Он владелец телефона, с которого сообщили о минировании

В квартире мужчины правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон с SIM-картой, с которой было отправлено ложное сообщение о минировании. Также в его доме были обнаружены коммунистическая символика и георгиевские ленты.



В квартире подозреваемого нашли советскую символику / Фото ОП



Телефон с которого сообщили о заминировании / Фото ОП

Мужчине уже сообщили подозрение о неправдивом сообщении подготовки взрыва здания или сооружения, обеспечивающих деятельность органов государственной власти.

Что известно о фейковом минировании Банковой

Вечером 28 ноября неизвестный сообщил на спецлинию Национальной полиции 102 о минировании здания Офиса президента Украины по ул. Банковой в Киеве.

Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в ряде объектов УПЦ Московского патриархата. В ходе проверки обнаружили пропагандистские материалы, отрицающие существование нашего государства.

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