Співробітники Служби безпеки Президента разом із Нацполіцією України та СБУ встановили місцезнаходження лжемінера та провели його затримання. Ним виявився 51-річний мешканець Києва.

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Він власник телефону, з якого повідомили про замінування

У квартирі чоловіка правоохоронці виявили та вилучили мобільний телефон із SIM-картою, з якої було відправлене неправдиве повідомлення про мінування. Також у його помешканні було виявлено комуністичну символіку та георгіївські стрічки.



У квартирі підозрюваного знайшли радянську символіку / Фото ОП



Телефон з якого повідомили про замінування / Фото ОП

Чоловікові вже повідомили підозру про неправдиве повідомлення підготовки вибуху будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади.

Що відомо про фейкове мінування Банкової

Ввечері 28 листопада невідомий повідомив на спецлінію Національної поліції 102 про замінування будівлі Офісу президента України на вул. Банковій у Києві.

Раніше Служба безпеки України провела обшуки у низці об'єктів УПЦ Московського патріархату. Під час перевірки виявили пропагандистські матеріали, що заперечують існування нашої держави.

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