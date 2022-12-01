1 декабря такое сообщение снова получили в одном из городов на Западе Украины. Там "заминировали" все школы.

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Школы Ровно "заминировали"

Так, тревожное сообщение получили все лицеи и гимназии Ровно.

В полиции сообщили, что сейчас идет эвакуация учеников и работников.

Больше информации правоохранители пообещали предоставить впоследствии.

Учебные заведения обследуют правоохранители и взрывотехнику.

К слову, последнее уведомление о заминировании учебных заведений учебные заведения города получали 28 ноября. Тогда взрывчатки в школах не обнаружили.

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