1 декабря такое сообщение снова получили в одном из городов на Западе Украины. Там "заминировали" все школы.
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Школы Ровно "заминировали"
Так, тревожное сообщение получили все лицеи и гимназии Ровно.
В полиции сообщили, что сейчас идет эвакуация учеников и работников.
Больше информации правоохранители пообещали предоставить впоследствии.
Учебные заведения обследуют правоохранители и взрывотехнику.
К слову, последнее уведомление о заминировании учебных заведений учебные заведения города получали 28 ноября. Тогда взрывчатки в школах не обнаружили.
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Во Львове и Чернигове также "минировали" школы
- 28 ноября около 14:30 во Львове поступило сообщение о заминировании учебных заведений.
- В частности, эвакуировали детей из школы №65 и Львовской академической гимназии.
- Правоохранители проверяли информацию о "заминировании".
- Впоследствии информацию о "минировании" всех школ получили и в Чернигове.
- Полиция области принялась проверять сообщения.
- Учащихся и работников учебных заведений эвакуировали.