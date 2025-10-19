Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Более 100 лет для оккупации: The Economist посчитал, когда бы Россия могла захватить всю Украину
Как изменилась ситуация на фронте?
Аналитики обновили карту фронта и показали последние продвижения оккупантов. На этот раз они не сообщают об освобожденных населенных пунктах, а отметили, что враг продвинулся на Новопавловском и Александровском направлениях.
Так продвижение врага заметили вблизи Филии. Это точка активных боевых действий на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Село имеет стратегическое значение, потому что из него может происходить контроль за подступами к соседним населенным пунктам и важных коммуникационных путей.
Россияне продвинулись возле Филии: карта
Также россияне двигались к позициям ВСУ от Малиновки. Это еще один ключевой населенный пункт на фронте, который часто фигурирует в сводках по штурмовым действиям или обстрелам.
Оккупанты совершили штурмы возле Малиновки: показываем на карте
Противник также продвинулся в Охотничье в Запорожской области. Здесь расположены передовые позиции. Обычно из этого поселка происходят маневры или попытки прорыва со стороны оккупантов.
Ситуация в Охотничьем: карта фронта
Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее - здесь.
Боевые действия в Украине продолжаются: последние новости
После неудачных попыток штурма Ямполя, российская армия сосредоточилась на продвижении в лесах, простирающихся до Лимана, ведь хотят продвинуться через "серую зону". Украинские Силы обороны удерживают ситуацию под контролем.
За сутки 18 октября зафиксировано 223 боевых столкновения. Российские войска нанесли один ракетный и 84 авиационных ударов, применили более 6 тысяч дронов-камикадзе и совершили более 5 тысяч обстрелов. Особенно напряженная ситуация на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора. На Александровском направлении враг 16 раз атаковал украинские позиции в районах Сосновки, Вороное, Новониколаевки, Новогригорьевки и Малиновки.
Командир механизированной роты 110-й бригады, лейтенант Владислав Каменецкий в эфире 24 Канала рассказал, что враг активно использует беспилотники, в частности FPV-дроны и аппараты, управляемые через оптоволоконный кабель. Эти технологии усложняют оборону украинских позиций и требуют адаптации тактики и замены поврежденной техники.