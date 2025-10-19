Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики обновили карту фронта и показали последние продвижения оккупантов. На этот раз они не сообщают об освобожденных населенных пунктах, а отметили, что враг продвинулся на Новопавловском и Александровском направлениях.

Так продвижение врага заметили вблизи Филии. Это точка активных боевых действий на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Село имеет стратегическое значение, потому что из него может происходить контроль за подступами к соседним населенным пунктам и важных коммуникационных путей.

Россияне продвинулись возле Филии: карта

Также россияне двигались к позициям ВСУ от Малиновки. Это еще один ключевой населенный пункт на фронте, который часто фигурирует в сводках по штурмовым действиям или обстрелам.

Оккупанты совершили штурмы возле Малиновки: показываем на карте

Противник также продвинулся в Охотничье в Запорожской области. Здесь расположены передовые позиции. Обычно из этого поселка происходят маневры или попытки прорыва со стороны оккупантов.

Ситуация в Охотничьем: карта фронта

