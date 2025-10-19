Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также Россия без успехов наступает на Харьковщине, Донетчине и Запорожье: обзор карты фронта от ISW
Как изменилась ситуация на фронте?
18 октября захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 6343 дроны-камикадзе и осуществили 5114 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в частности 117 – из реактивных систем залпового огня.
В ответ Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых бомб, а также совершил 162 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного.
Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Среднее и Заречное.
На Славянском направлении, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка, противник восемь раз атаковал позиции украинских войск.
Россияне пытались продвинуться на Славянском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировали два боестолкновения, захватчик атаковал в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.
На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра.
Враг атакует вблизи Константиновки: смотрите на карте
На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.
Ситуация на Покровском направлении остается напряженной: смотрите на карте
На Александровском направлении враг 16 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.
Враг атакует на Александровском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям украинских защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Что сейчас происходит на востоке Украины?
По данным DeepState, российские оккупанты усиливают давление на Лиманском направлении. После того как враг провалил попытки штурмовать Ямполь, он сосредоточился на лесах, которые простираются на большой территории до Лимана.
Сложной также остается ситуация на Покровском направлении. Если обычно враг использовал живую силу, то сейчас оккупанты начали применять там колонны с бронетехникой, как и год – два назад.
Представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин сообщил, что россияне на полигонах проводят учения с целью подготовки новых штурмовиков. По его словам, враг может привлечь их на Ореховском направлении для проведения наступательных действий.