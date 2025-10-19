Аналитики DeepState указывают на увеличение серой зоны в направлении Лимана, а также в районе Заречного, где противник осуществляет постоянное давление, передает 24 Канал.

Что известно о ситуации в районе Лимана?

После того, как враг провалил попытки штурмовать Ямполь, он сосредоточился на лесах, которые простираются на большой территории до Лимана.

Сначала противник накапливался в лесу к северу от Ямполя, после чего пытался и до сих пор пытается перейти железную дорогу и зайти в поселок, но украинские пилоты не позволяют ему это сделать.

Впоследствии россияне начали обходить Ямполь западнее, прячась так же в лесной местности, чтобы найти места для захода в населенный пункт.

Последние дни противник увеличил зону своих попыток просачивания и уже фиксируется в разных частях леса "серой зоны", в частности, несколько раз оказывался в окрестностях Лимана.

Какая обстановка в районе Лимана: смотрите на карте

Обычно, оккупанты пользуются покровом ночи и пытаются небольшими группами пехоты проникнуть в глубину территории, в первую очередь выжить и ждать подход других групп, образуя накопления.

Продвижение врага происходит даже через позиции Сил обороны, которых не хватает для контроля такой большой территории. Однако ситуацию спасает постоянное наблюдение и работа пилотов – они стараются вовремя выявлять противника, чтобы не дать ему накапливать силы.

Параллельно действуют группы зачистки, которые тоже не позволяют врагу продвигаться и закрепляться. Все это происходит без образования стабильных позиций – россияне просто пытаются пролезть как можно глубже и сосредоточиться на конечных точках своего маршрута, в частности в районе Серебрянки – Дроновки. Силы обороны, в свою очередь, просто уничтожают всех захватчиков на своем пути.

Что задумал противник на Лиманском направлении?