Аналітики DeepState вказують на збільшення сірої зони в напрямку Лиману, а також в районі Зарічного, де противник здійснює постійний тиск, передає 24 Канал.

Що відомо про ситуацію у районі Лимана?

Після того, як ворог провалив спроби штурмувати Ямпіль, він зосередився на лісах, які простягаються на великій території аж до Лиману.

Спершу противник накопичувався в лісі на північ від Ямполя, після чого намагався та досі намагається перейти залізницю та зайти в селище, але українські пілоти не дозволяють йому це зробити.

Згодом росіяни почали обходити Ямпіль західніше, ховаючись так само в лісовій місцевості, щоб знайти місця для заходу в населений пункт.

Останні дні противник збільшив зону своїх спроб просочування та вже фіксується в різних частинах лісу "сірої зони", зокрема, декілька разів опинявся на околицях Лимана.

Яка обстановка в районі Лимана: дивіться на карті

Зазвичай, окупанти користуються покровом ночі та намагаються невеликими групами піхоти проникнути в глибину території, в першу чергу вижити та чекати на підхід інших груп, утворюючи накопичення.

Просування ворога відбувається навіть через позиції Сил оборони, яких бракує для контролю такої великої території. Однак ситуацію рятує постійне спостереження та робота пілотів – вони намагаються вчасно виявляти противника, щоб не дати йому накопичувати сили.

Паралельно діють групи зачистки, які теж не дозволяють ворогу просуватися й закріплюватися. Усе це відбувається без утворення стабільних позицій – росіяни просто намагаються пролізти якнайглибше та зосередитися на кінцевих точках свого маршруту, зокрема в районі Серебрянки – Дронівки. Сили оборони, своєю чергою, просто знищують усіх загарбників на своєму шляху.

Що задумав противник на Лиманському напрямку?