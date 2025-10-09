Чому ситуація на Куп'янському напрямку несприятлива для ЗСУ?

У самому місті, а також на північний захід від нього фіксуються численні так звані райони проникнення невеликих піхотних груп противника. Вони прагнуть зайти у бойові порядки Сил оборони України на цьому напрямку, закріпитися і накопичити підкріплення для подальшого просування. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Читайте також На ворога насувається ідеальний шторм

Росіяни активно застосовують ударні та розвідувальні БпЛА тактичної зони, а також мобільні вогневі групи, озброєні мінометами, щоб не допустити контратак СОУ з метою ліквідації своїх невеликих піхотних груп.

Ворог, очевидно, присутній на південь від Тищенківки, на південний захід від Радьківки, а також в районі Мирного та на північ від Соболівки. У самому місті невеликі групи піхоти росіян фіксуються в районі Спартака, вулиці Лермонтова та на північ від вулиці Харківської у приватному секторі (район Ювілейний).

Крім того, росіяни вперто намагаються прорватися з півночі до центральної частини міста. Наразі ворог зміг закріпитися більш-менш стабільно в межах міста лише в північній і північно-західній його частинах. Окупанти продовжують утримувати рубіж Кіндрашівка – Радьківка на північний захід від міста.

На захід від дороги Р-79 проникнення противника має переважно розсіяний та ізольований характер. Невеликі піхотні групи в основному налічують до 5 – 6 осіб, іноді це взагалі можуть бути поодинокі військовослужбовці, які ховаються у міській забудові.

Наразі СОУ не можуть провести масштабну зачистку районів їх проникнення з однієї простої причини – в українського війська просто не вистачає боєздатної піхоти для цього, оскільки ворог діє одночасно на тактично широкому фронті відразу на декількох ділянках цього напрямку.

Крім того, командування противника на цьому напрямку, усвідомлюючи реальний рівень укомплектованості СОУ, завдяки своїй перевазі у чисельності живої сили прагне забезпечити безперервні спроби проникнення у бойові порядки СОУ.

Тому українські війська на цьому напрямку найперше прагнуть не допустити закріплення росіян в районах його проникнення, а головне – не допустити накопичення ворога.

Загальна оперативна ситуація на цьому напрямку не особливо сприятлива для СОУ. Будь-яке подальше просування противника в межах Куп'янська (особливо у південному напрямку) досить чутливо відобразиться на становищі українських підрозділів, які діють на плацдармі на схід та південний схід від міста.

Це очевидно для командування обох сторін. Утримання СОУ району Петропавлівка – Піщане – Колісниківка – Ківшарівка чітко залежить від результату бойових дій у районі Куп'янська. Хоча, як на мене, ця залежність для них не має критичного значення, оскільки ворог не спромігся вчинити щось подібне в смузі своєї 1-ї ТА на південь від міста. А, отже, угруповання СОУ, що діє на схід від річки навіть в умовах гіпотетичної втрати всього Куп'янська, все ще збереже здатність до власної логістики.

Яка ситуація на Лиманському напрямку?

Війська 20-ї загальновійськової армії Росії продовжують наполегливі спроби прорватися в район Новоселівка – Дробишеве – Пришиб – Ярова, щоб повністю заблокувати Лиманський район оборони СОУ з півночі та північного заходу.

Крім того, 25-та ЗВА противника продовжує фронтальні "сковувальні" атаки у напрямку Зарічне – Лиман і водночас намагається повністю витіснити українські війська з району Ямпіль – Дронівка – Платонівка – Закітне.

Своєю чергою, українські війська, контратакуючи противника на південь від Карпівки, намагаються не допустити подальшого просування росіян на ділянці Середнє – Шандриголове та закріплення противника по рубежу Новоселівка – Дерилове.

Ймовірно, СОУ протягом останніх діб активно та відносно успішно контратакували підрозділи противника в районі Ямполя. Наразі росіяни утримують в межах цього населеного пункту лише район залізничної станції та кілька прилеглих до неї кварталів. Просування росіян до центральної частини села було зупинене, а штурмові групи противника, що прорвалися туди, – або відкинуті, або знищені.

Крім того, на північ від Дронівки СОУ вдалося утримати свої позиції вздовж річки Чорний Жеребець і таким чином дещо стабілізувати ситуацію, як в районі Ямполя, так і вздовж протилежного південного берега Сіверського Дінця, на ділянці Дронівка – Серебрянка.

У Зарічному наразі також тривають вперті бої, де штурмові підрозділи 67-ї МСД противника хочуть за всяку ціну розширити зону свого контролю. Щоправда, наразі вони контролюють лише кілька кварталів.

Судячи з усього, на Лиманському напрямку поступово вимальовується основний план противника. Стає очевидним, що зосередження основних зусиль російського командування на флангах Лиманського району оборони СОУ не є випадковим.

Противник, плануючи свої дії, чітко враховував наявність у тилу СОУ на цьому напрямку достатньо серйозної водної перешкоди (річки Сіверський Донець). Зараз ворог прагне досягти щонайменше двох оперативно-тактичних цілей:

суттєво ускладнити українському командуванню маневр між різними ділянками цього напрямку. Оскільки будь-який рух вимагатиме подвійної переправи через річку, причому здійснюватиметься він у зоні інтенсивного вогневого впливу російських військ;

перерізати більшість комунікацій Лиманського району оборони СОУ, дійшовши до Сіверського Дінця у двох точках його злиття із річками, що протікають з півночі, а решту комунікацій – взяти під жорсткий вогневий контроль.

В оперативному відношенні ворог намагається вирішити два основні завдання – захопити Лиман і прилеглу до нього територію на північному березі Сіверського Дінця та вийти на річку на максимально широкому фронті.

Цікаво Путін відчайдушно хоче зістрибнути з війни

Однак у всій цій грандіозності планів є два дисонанси.

Час (осіння погода ускладнюється складним рельєфом місцевостями).

Наявність однієї досить серйозної вразливості противника на цьому напрямку, яка обумовлюється дуже специфічним управлінням командуванням 20-ї ЗВА підзвітними йому військами (зі зрозумілих причин я не буду вказувати тут на цю вразливість).

Інше питання – чи зможуть СОУ повною мірою скористатися наявністю цих дисонансів у противника, щоб стабілізувати ситуацію на цьому напрямку, не кажучи вже про більше?