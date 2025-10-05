Як змінилася риторика Путіна?

Про це пише Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал.

"Починає вступати у завершальну стадію гострий період військового конфлікту із Заходом на полях України. Вирішивши не пускати в хід найстрашнішу зброю, прагнучи зберегти якнайбільше життів наших доблесних воїнів, мирного населення, Росія, мабуть, поки не доб'ється такої перемоги, якої вона добилася у війні з армією Наполеона. Не буде наразі й розгрому, подібного до розгрому гітлерівської армії".

Путін В.В. (С. Караганов) Москва, 8 вересня.

"У держав і суспільств немає внутрішнього запиту ставити все на карту перемоги в якомусь збройному протистоянні. Росія не ризикуватиме власною соціально-економічною стабільністю заради рішучої перемоги у військовому конфлікті. Тепер сенс воєн – не перемога (досягнення всіх цілей одного з учасників), а підтримка балансу, необхідного для мирного розвитку".

Путін В.В. (Ф. Лук'янов). Сочі, 2 жовтня.

Кремлю без Путіна буде легше завершити війну

Дуже послідовні та логічні кроки російського верховного головнокомандувача. Спочатку він доручив найшаленішому ядерному фанатику оголосити про відмову Росії від багаторічного ядерного шантажу, а потім вустами іншого свого найвірнішого холуя сповістив місту та світу, що не ризикуватиме і конвенційною війною з НАТО.

Тепер сенс воєн не перемога, а дівчатка у кокошниках. Ми, іноземні агенти, не проти, але що скажуть і що вже говорять про російського вождя носії традиційних цінностей справжніх Z-патріотів?

Путін зрозумів, що зробив, і відчайдушно намагається зістрибнути. Переломний момент у війні. Пару сильних психологічних ударів та бормани прийдуть до герінгів із фразою: "Фюрер не здатний більш виконувати свої функції". Знищення Керченського мосту та полон придністровського угруповання, наприклад.

І обов'язково, приблизно така заява президента України:

"Ми почули звернені до нас сигнали таких відомих російських спікерів як Караганов та Лук'янов. Ми готові до конструктивного діалогу з Кремлем, але лише за умови виходу з політичної сцени головного військового злочинця Володимира Путіна".

Путін сьогодні – найслабша точка у всій кремлівській конструкції. Без нього Кремлю як корпорації буде набагато легше тимчасово зіскочити.