24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Росіяни просуваються у напрямку Запоріжжя

Усі погляди прикуті до боїв, що вирують навколо міста-фортеці Покровськ у Донецькій області. Але на менш населеній ділянці лінії фронту, лише за кілька миль на південь від Покровська, росіяни неухильно просуваються.

Читайте також Цього року все інакше: росіяни можуть забути про односторонні обстріли

Якщо українці не зможуть зупинити наступ, місто Запоріжжя та його 700 тисяч мешканців можуть зрештою опинитися в облозі.

Покровськ і Костянтинівка є двома осередками бойових дій. Захоплення одного або обох міст дасть росіянам чіткий шанс на головний міський конгломерат у західній частині Донецьку: міста-побратими Краматорськ і Слов'янськ.

Як українське, так і російське командування розуміють важливість Покровська та Костянтинівки для своїх стратегій.

"Цього року обом містам вдалося залучити та зосередити значні російські сили", – прокоментував французький аналітик Клеман Молін.

"Але скупчення росіян спровокувало серйозну реакцію українського командування, яке передислокувало свої наступальні сили з Курська та кілька бригад з інших фронтів", – пояснив Молін.

Стратегічна перевага Росії на півдні Донецької області

Концентрація військ з обох сторін навколо Покровська та Костянтинівки призвела до порівняно низької кількості укомплектованих військ на лінії зіткнення на півдні Донеччини. Але тут, як і на всій лінії фронту, росіяни мають перевагу в людських ресурсах, а також значну перевагу в танках, хоча танки ще не відіграли значної ролі в боях.

Маючи більше військ та техніки, росіяни змогли повільно, але неухильно відтісняти українців вздовж 75-кілометрової ділянки фронту між містом Покровськ та селищем Покровське. Просування росіян може прискоритися, оскільки вони переміщують ключовий підрозділ: елітну 90-ту танкову дивізію з сотнями танків Т-90М.

З моменту захоплення міста Курахове у січні росіяни просунулися на 75 кілометрів на захід південною частиною Донеччини і зараз перебувають лише за 15 кілометрів від одного з головних природних оборонних споруд у цьому районі – річки Вовча – та лише за 35 кілометрів від Покровського.

"Ситуація в цьому районі не є катастрофічною, оскільки жодному великому місту не загрожує небезпека", – зазначив Молін.

Зрештою, в цьому районі немає взагалі жодного міста – лише ліси, поля та маленькі села. Більшість того, що росіяни захопили на півдні Донеччини цього року, – це сільська місцевість.

Зауважте Російське командування "перемудрило": чи зірвуться плани на Лиманському напрямку

Україна готує нові укріплення через наближення російської танкової еліти

Але більший ризик насувається на українців. Молін попередив, що росіяни "повільно захоплюють добре укріплений південний фронт". Очікуючи подальшого просування росіян, Україна почала копати великі земляні укріплення на захід від Покровського.

За словами Моліна, можливо, що найближчими місяцями "матеріалізується нова вісь", яка може наблизити росіян настільки близько, що вони зможуть загрожувати місту Запоріжжя.

Ось кілька технічних характеристик 90-ї танкової дивізії:

особовий склад налічує 25 тисяч бійців – найбільша дивізія Росії;

має сотні сучасних танків Т-90М;

нещодавно переведена з північного до південного сектору;

має елітний статус у російських бронетанкових військах.

Найбільші бронетанкові сили Росії передислокуються на південь. Загартована в боях, але виснажена 72-га механізована бригада української армії ускладнювала просування російської дивізії, але нещодавно український підрозділ покинув лінію фронту, залишивши менш досвідчені бригади протистояти 90-й танковій дивізії.

Молін писав, що росіяни просунуться до Покровського. Якщо і коли вони просунуться далі за це місто, ми дізнаємося, наскільки ефективними будуть нові укріплення на захід від Покровського.