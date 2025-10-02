Що відбувається на Лиманському напрямку?

Найближчим завданням противника на цьому напрямку є вихід на район Ярова – Новоселівка – Дробишеве – Пришиб. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Водночас у смузі 25-ї загальновійськової армії противник намагається активними наступальними діями у напрямках Зарічне – Лиман та Діброва – Ямпіль сковувати сили та засоби ЗСУ, що обороняються на Лиманському напрямку, та не допустити їхнього маневру вздовж лінії фронту, зокрема – у смугу саме 20-ї ЗВА.

У смузі дії 20-ї ЗВА протягом поточного тижня окупанти досягли певних тактичних успіхів, але вони все ще далекі від виконання свого найближчого завдання. 144-й МСД 20-ї ЗВА, а також 2-й МСД вдалося переправитися через річку Нітріус одразу на кількох ділянках.

Однак противник, ймовірно, все ще не в змозі повноцінно взяти під контроль саме Шандриголове. Водночас росіянам вдалося захопити частину села Середнє та закріпитися в кількох підлісках на західному березі Нітріуса, що на південь від Карпівки.

Тож між Карпівкою та Новоселівкою зараз тривають вперті зустрічні бої. Противник перетнув Нітріус одразу на кількох ділянках і намагається їх розширити. За Середнє та Шандриголове точаться напружені бої, що супроводжуються взаємними атакувальними та контратакувальними діями сторін.

Крім того, росіяни наполегливо намагаються прорватися у східну частину Новоселівки та закріпитися там. Поки що їм це не вдається. Своєю чергою, 488-й МСП 144-ї МСД, а також підрозділи 2-ї МСД намагаються прорватися з села Колодязі до села Ставки, проте протягом тижня значних успіхів не мали.

У смузі дії своєї 25-ї ЗВА противник зараз зосереджується на захопленні Ямполя та повному витісненні українських підрозділів на ділянці Дронівка – Закітне з північного берега річки Сіверський Донець. При цьому ворог веде бої в районі Зарічного, з метою скувати сили та засоби Сил оборони України з фронту.

Підрозділи 67-ї МСД зі складу 25-ї ЗВА продовжують вести запеклі бої за захоплення села Зарічне. Однак протягом останніх 4 – 5 днів вони не мають успішного результату, але продовжують утримувати район перехрестя вулиць Центральної та Поштової, а також кілька прилеглих кварталів цього населеного пункту. Крім того, на північ від села фіксуються райони проникнення кількох невеликих штурмових груп противника (до 3 – 4 осіб кожна).

Водночас підрозділам 164-ї та 169-ї ОМСБр тієї ж 25-ї ЗВА, посилених окремими підрозділами 11-ї ОТБр, що діють на південь від 67-ї МСД, мабуть, таки вдалося перетнути річку Чорний Жеребець у її пониззі в напрямку Ямполя та просунутись до однойменної залізничної станції. Зараз вони намагаються розвинути свій успіх і пробитися в центральну частину Ямполя.

Окремі малі піхотні групи противника також фіксуються на ділянках вздовж дороги Ямпіль – Зарічне і навіть між Ямполем та Лиманом.

Як ситуація розвиватиметься далі?

Зараз на Лиманському напрямку росіяни намагаються створити умови, необхідні їм для подальшого захоплення Лимана.

Прагнуть пробитися до району Ярова – Новоселівка Дробишеве – Пришиб й у такий спосіб заблокувати Лиман з північного заходу (тобто перерізати всі основні комунікації з цим районом, які не потребують перетину Сіверського Донця).

Повністю витіснити українські війська з району, де Чорний Жеребець впадає у Сіверський Донець, та зайняти село Ямпіль, як зручний стартовий район для подальших наступальних дій.

Якщо ворогу вдасться вирішити обидва ці завдання, то для матеріально-технічного забезпечення українських підрозділів, що обороняються в районі Лимана та його околиць, залишиться лише один шлях – через Райгородок. Та й то це буде пов'язано з необхідністю перетину повноводного Сіверського Донця (зі зруйнованими переправами через нього), в умовах щільного вогневого впливу противника.

Природно, це значно ускладнить оборону Лимана та прилеглої території. Як з погляду логістики, так і з погляду можливого маневру. З огляду на складний характер місцевості, можна не сумніватися, що ворог спробує використати цю особливість у своїх цілях. Особливо з огляду на його кратну перевагу в чисельності боєздатної піхоти.

Крім того, якщо противник досягне своїх найближчих цілей, які він поставив перед собою на Лиманському напрямку, то оборона не лише самого Лимана, а й Сіверська, буде суттєво ускладнена. Ба більше, якщо противник зможе форсувати Сіверський Донець на північний захід від нього, то оборона взагалі стане малоймовірною.

Однак у цьому, як завжди, є нюанс.

Все це ворогу доведеться зробити досить швидко і причому найближчим часом, якщо він хоче досягти своїх цілей на Лиманському напрямку вже цього року. Бо очевидно, що середина і кінець осені з їхніми специфічними кліматичними умовами та складною для масштабних наступальних операцій місцевістю можуть дуже ускладнити досягнення цілей російського командування.

Дії українських військ, своєю чергою, ускладнюються наявністю в їхньому тактичному тилу досить великої річки, що певною мірою стримує логістику та маневр. Особливо в умовах зруйнованих переправ.

Насправді у командування СОУ на цьому напрямку все ж-таки є одне рішення, яке може суттєво сприяти провалу противника. Однак, як завжди, для цього потрібні відповідні сили та засоби, яких у СОУ на цьому напрямку наразі просто немає, філігранний розрахунок, а також підготовка самого моменту його виконання. Крім того, це вимагатиме від СОУ здатності утримати рубіж Новоселівка – Ставки, що наразі видається дуже проблематичним.

Я не буду тут докладно описувати це рішення, зі зрозумілих причин, але зазначу, що російське командування явно "перемудрило" із перенесеннями напрямків застосування основних зусиль під час ведення свого наступу. Це цілком може зіграти з ним злий жарт, причому на всьому Лиманському напрямку.