Війна переходить у фазу стратегічного тиску на Росію

Одна з основних характеристик цього етапу: збільшення ударів по законних військових цілях в глибині Росії. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Зрозуміло, що під час наших атак можуть бути пошкоджені об'єкти енергетики, але ворог не залишає нам вибору. Ще на слуху нещодавня новина: у частині російського Бєлгорода зникла електрика та водопостачання. Таких новин ще будуть десятки.

Ми вже довели: доки Росія продовжує геноцидну війну проти України, на території Росії не буде жодного безпечного місця: ні в Бєлгороді, ні в Москві, ні в Сибіру, ні на Далекому Сході. Кількість та якість наших далекобійних засобів зростає. Донедавна нас стримували міжнародні партнери, але тепер ця перешкода зникає.

Спецпредставник США в Україні генерал Кіт Келлог пояснив позицію американського президента з цього приводу: "Треба використовувати можливість завдавати удари з великої відстані. Не існує таких речей, як "святі зони". В адміністрації президента США зараз обговорюють надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Нагадаю, що ці ракети здатні знищувати цілі на дистанції до 2500 кілометрів. У разі позитивного для України рішення у зоні ураження опиниться вся європейська частина Росії.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував можливі наслідки застосування американської далекобійної зброї: "Більш уразливими стануть нафтопереробні заводи, газові хаби, електростанції та транспортні вузли. Кремль ризикує отримати десятиліття руїни у власних тилових регіонах. Війна переходить у фазу стратегічного тиску на Росію".

Додам, що фаза стратегічного тиску на Росію наступає прямо зараз і не залежить виключно від Tomahawk. Ми вже продемонстрували світу на що здатні наші безпілотні системи. Процес їхнього вдосконалення не припиняється ні на мить. Верховний головнокомандувач повідомив: "Готуємо технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет".

Пітьма починає вкривати Росію

Ми продовжимо тиснути на ворога ззовні та зсередини, переслідуючи військові та військово-економічні цілі. Завдяки нашим безпілотникам Росія вже втратила близько 20% нафтопереробної промисловості. Бензинова криза охопила кілька регіонів, зокрема прифронтовий Крим.

Ще одна важлива мета – просвітницька. Результати соціологічних досліджень свідчать, що війну проти України підтримують близько 80% росіян. Таку статистику показує Всеросійський центр вивчення громадської думки – державна структура, яка, вочевидь, працює в інтересах Кремля та маніпулює даними.

Втім, і більш-менш незалежні аналітичні центри дають схожу картину настроїв росіян. Ми не можемо знати достеменно конкретні цифри, але точно знаємо, що представників путінського електорату "на болотах" усе ще багато.

Цим людям треба дещо пояснити. Вони мають на собі відчути, що таке життя в постійному стресі, страху, холоді та невизначеності. Злочинна війна має повернутися до них і вже повертається. Пітьма починає вкривати Росію. Постійно працюємо над цим.