Захід апелює до раціональності Путіна і в цьому його помилка

Мовиться про спробу переконати Володимира Путіна припинити агресію Росії проти України через її контрпродуктивність і невідповідність справжнім довгостроковим інтересам Росії. Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

У міжнародних відносинах працюють або переконання (тобто дипломатія), або стимулювання (економічний чи військовий тиск, підкуп), або комбінація. Єдина різниця полягає в тому, що стимулювання вимагає зусиль і системності, а переконання у цьому плані – дешевша опція.

Оскільки Захід так і не перейшов до політики системної протидії ревізіонізму Росії (і держав, які стоять за Росією), то наших партнерів тягне до спроб апелювати до раціональності й адекватності сприйняття Путіна.

Але в цьому і проблема. Пацієнт в Кремлі керується геополітикою й ідеологією, а не раціональним розрахунком. Власне, якби був раціональний розрахунок, то не було б великої війни у 2022 році. Коли Трампа, який сам є колишнім бізнесменом, переносить свої уявлення на російського візаві – це одне. А коли таким свідомо грішить очільник секретної розвідувальної служби – ось це трошки сумно.

У цій самій промові сер Річард Мур сам каже, що Путін не раціональний гравець в класичному розумінні, а людина, яка керується відповідною імперською ідеологією.

І от в цьому одна із ключових проблем – сподівання еліт наших західних партнерів на переконання замість системної політики стимулювання Росії до відповідних кроків. Бо це відображає їхню неспроможність за 3,5 роки таким чином перебудувати свої країни і суспільства, щоб нормально увійти в новий період нестабільності світової політики. Апеляцією до раціо Путіна вони ховають свою стратегічну і державницьку імпотенцію.

Але сер Річард Мур таки сказав одну річ, якій важко заперечити, – якщо західна коаліція, яка сформувалася на підтримку України у 2022 році, вистоїть, то й Україна вистоїть. Війни на виснаження – це війни коаліцій. Це розуміють в Кремлі і тому всіма засобами намагаються цю коаліцію розмити.

