Чого добивається Путін?

Глава MІ-6 зауважив, що російські війська просуваються вперед на полі бою, але "повільними темпами та жахливою ціною".

Він вважає, що Путін "прагне нав'язати свою імперську волю всіма доступними йому засобами", але йому це не вдається.

Росія просто не має можливості повністю підкорити Україну силою,

– наголосив Річард Мур.

Він також зауважив, що проблема завжди була в суверенітеті, адже російський президент заперечує суверенітет України та її існування як країни та нації.

Британська розвідка не бачить ознак, що Росія зацікавлена у мирних переговорах. Країна-терористка хоче лише капітуляції України.

Останні заяви Росії щодо війни в Україні