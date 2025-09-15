Також речник Кремля вкотре дорікнув Україні та Європі. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що заявив Пєсков 15 вересня?

За словами Пєскова, наразі Москва зберігає готовність до врегулювання ситуації в Україні мирним шляхом, але Київ нібито штучно гальмує процес. Окрім того, заважають Кремлю і європейці, які не бажають враховувати так звані першопричини війни.

Якоїсь гнучкості в українській позиції та готовності київського режиму дійсно приступити до серйозного обговорення немає,

– укотре переконує речник диктатора.

Окрім того, у країні-агресорці вважають, що заклики України до негайної зустрічі на рівні лідерів "спрямовані на емоційний ефект". Зустріч Путіна і Зеленського буцімто виявиться марною, якщо не буде добре підготовлена.

Ба більше, для Пєскова очевидна пауза в переговорному процесі, а можливу конфіскацію російських активів Кремль не залишить без відповіді.

Також прессекретар анонсував декілька регіональних поїздок Путіна та його онлайн-участь у відкритті нових об'єктів Росспоживнагляду на території так званої "ДНР" і Сімферополя в тимчасово окупованому Криму.

Завершення війни в Україні: головні новини