Також речник Кремля вкотре дорікнув Україні та Європі. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Що заявив Пєсков 15 вересня?
За словами Пєскова, наразі Москва зберігає готовність до врегулювання ситуації в Україні мирним шляхом, але Київ нібито штучно гальмує процес. Окрім того, заважають Кремлю і європейці, які не бажають враховувати так звані першопричини війни.
Якоїсь гнучкості в українській позиції та готовності київського режиму дійсно приступити до серйозного обговорення немає,
– укотре переконує речник диктатора.
Окрім того, у країні-агресорці вважають, що заклики України до негайної зустрічі на рівні лідерів "спрямовані на емоційний ефект". Зустріч Путіна і Зеленського буцімто виявиться марною, якщо не буде добре підготовлена.
Ба більше, для Пєскова очевидна пауза в переговорному процесі, а можливу конфіскацію російських активів Кремль не залишить без відповіді.
Також прессекретар анонсував декілька регіональних поїздок Путіна та його онлайн-участь у відкритті нових об'єктів Росспоживнагляду на території так званої "ДНР" і Сімферополя в тимчасово окупованому Криму.
Завершення війни в Україні: головні новини
Володимир Зеленський вважає, що переговори між Україною та Росією повинні відбуватися на рівні лідерів, а не технічних команд.
Дональд Трамп заявив, що європейські санкції проти Росії не є достатньо жорсткими. Окрім того, зупинити війну в Україні виявилося важчим, ніж він очікував.
Папа Римський Лев XIV зазначив, що безпосереднє посередництво Ватикану в мирних переговорах щодо війни в Україні наразі менш реалістичне.
Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що мир в Україні стає ближчим, хоча здається, що "робимо два кроки вперед і один назад". На його думку, у процесі мирних переговорів сталося багато подій саме після приходу до влади в США Трампа.