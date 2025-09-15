Также представитель Кремля в очередной раз упрекнул Украину и Европу. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что заявил Песков 15 сентября?
По словам Пескова, пока Москва сохраняет готовность к урегулированию ситуации в Украине мирным путем, но Киев якобы искусственно тормозит процесс. Кроме того, мешают Кремлю и европейцы, которые не желают учитывать так называемые первопричины войны.
Какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет,
– в очередной раз убеждает представитель диктатора.
Кроме того, в стране-агрессоре считают, что призывы Украины к немедленной встрече на уровне лидеров "направлены на эмоциональный эффект". Встреча Путина и Зеленского якобы окажется бесполезной, если не будет хорошо подготовлена.
Более того, для Пескова очевидна пауза в переговорном процессе, а возможную конфискацию российских активов Кремль не оставит без ответа.
Также пресс-секретарь анонсировал несколько региональных поездок Путина и его онлайн-участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора на территории так называемой "ДНР" и Симферополя во временно оккупированном Крыму.
Завершение войны в Украине: главные новости
Владимир Зеленский считает, что переговоры между Украиной и Россией должны происходить на уровне лидеров, а не технических команд.
Дональд Трамп заявил, что европейские санкции против России не являются достаточно жесткими. Кроме того, остановить войну в Украине оказалось труднее, чем он ожидал.
Папа Римский Лев XIV отметил, что непосредственное посредничество Ватикана в мирных переговорах по войне в Украине пока менее реалистично.
Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что мир в Украине становится ближе, хотя кажется, что "делаем два шага вперед и один назад". По его мнению, в процессе мирных переговоров произошло много событий именно после прихода к власти в США Трампа.