Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Crux.
Що Папа Римський заявив про посередництво Ватикану у мирних переговорах?
Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мою думку, є дуже різною і не такою реалістичною, як перша,
– зазначив Лев XIV.
Лев XIV зауважив, що багаторічні марні жертви з обох сторін конфлікту в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність пошуку альтернативних шляхів розв’язання проблем. Він зазначив, що реалії війни роблять безпосереднє посередництво Ватикану в українському конфлікті менш реалістичним на даний момент.
"Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб розв'язати цю проблему", – підсумував він.
Раніше Папа Римський Лев XIV закликав негайно припинити війну
- Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення війни в Україні, наголошуючи на необхідності діалогу та відмови від логіки зброї.
- На заклик Папи відреагував Андрій Сибіга, Андрій Єрмак та президент Володимир Зеленський, підкреслюючи необхідність тиску на Росію для припинення агресії.