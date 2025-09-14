Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Crux.

Дивіться також Росія значно посилила удари по Україні з моменту вступу на посаду Трампа, – WSJ

Що Папа Римський заявив про посередництво Ватикану у мирних переговорах?

Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мою думку, є дуже різною і не такою реалістичною, як перша,

– зазначив Лев XIV.

Лев XIV зауважив, що багаторічні марні жертви з обох сторін конфлікту в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність пошуку альтернативних шляхів розв’язання проблем. Він зазначив, що реалії війни роблять безпосереднє посередництво Ватикану в українському конфлікті менш реалістичним на даний момент.

"Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб розв'язати цю проблему", – підсумував він.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав негайно припинити війну