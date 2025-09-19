Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Смотрите также "Без них России не будет": в ОП назвали 2 фактора, которые помогают Путину продолжать войну

Чего добивается Путин?

Глава МИ-6 отметил, что российские войска продвигаются вперед на поле боя, но "медленными темпами и ужасной ценой".

Он считает, что Путин "стремится навязать свою имперскую волю всеми доступными ему средствами", но ему это не удается.

Россия просто не имеет возможности полностью подчинить Украину силой,

– подчеркнул Ричард Мур.

Он также отметил, что проблема всегда была в суверенитете, ведь российский президент отрицает суверенитет Украины и ее существование как страны и нации.

Британская разведка не видит признаков, что Россия заинтересована в мирных переговорах. Страна-террористка хочет только капитуляции Украины.

Последние заявления России относительно войны в Украине