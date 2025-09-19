Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал, что сегодня помогает Кремлю продолжать войну.
Благодаря чему Путин может воевать?
Один из фундаментальных мифов, который разрушила Украина, – Россия не может вести большую войну самостоятельно. Впрочем, есть два фактора, которые помогают диктатору воплощать его планы по войне в Украине:
- продажа через посредников большого количества нефтепродукта. Индия в этом случае дает возможность зарабатывать огромные деньги, независимо от санкций;
- экономическая поддержка Китая. Пекин дает все: ресурс, кредиты, деньги, возможности.
То есть страны посредники, через которые Москва получает доступ к глобальным рынкам и финансируешь войну за свой счет. Однако Россия покупает все у Китая.
Если убрать эти два фактора, то России нет. Вся эта история о великой милитарной стране, которая может вытянуть любую войну, не соответствует действительности. Россия самостоятельно уже ничего не может,
– сказал Подоляк.
По его словам, Кремль может воевать, ведь у него есть самый дешевый ресурс – это количество людей в депрессивных регионах, которых слишком много в России. Она слишком бедная, поэтому имеет этот дешевый ресурс в большом количестве, который можно отправлять на штурмы. Но все остальное – это, безусловно, помощь партнеров.
Как Китай помогает России в войне?
- Несмотря на заявления о нейтралитете в войне, Китай экспортирует в Россию продукцию двойного назначения, что усиливает ее оборонную сферу. В частности, речь идет о комплектующих для ударных дронов.
- В то же время в Главном управлении разведки уверены, что Си Цзиньпин не отправляет Путину военную поддержку. Однако между странами существуют тесные дипломатические отношения.
- Однако Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И, что свидетельствует о том, что у страны-агрессора есть проблемы.