Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Планирует ли Россия менять свою стратегию?

18 сентября Владимир Путин заявил, что на передовой в Украине находится более 700 тысяч российских солдат.

Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов также утверждал, что российские войска продвигаются "практически на всех фронтах" в войне.

Заявления Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы Путина, которая основывается на предположении, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для постепенного продвижения и выигрыша войны на истощение против Украины,

– говорится в отчете ISW.

Ранее Путин уже неоднократно подчеркивал, что считает возможным достичь своих военных целей на поле боя даже при условии постепенного продвижения, поскольку российские войска смогут использовать преимущество в личном составе и технике.

По словам аналитиков, недавние заявления Путина и Герасимова являются частью более широкой стратегии Кремля. Цель этой стратегии – заставить Украину и Запад согласиться на максималистские требования Путина из-за страха перед якобы неизбежной победой России и дальнейшим обострением агрессии.

ISW продолжает оценивать, что победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Путина изменить свои расчеты и начать добросовестные переговоры,

– добавляют в ISW.

