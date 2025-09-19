Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Планирует ли Россия менять свою стратегию?
18 сентября Владимир Путин заявил, что на передовой в Украине находится более 700 тысяч российских солдат.
Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов также утверждал, что российские войска продвигаются "практически на всех фронтах" в войне.
Заявления Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы Путина, которая основывается на предположении, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для постепенного продвижения и выигрыша войны на истощение против Украины,
– говорится в отчете ISW.
Ранее Путин уже неоднократно подчеркивал, что считает возможным достичь своих военных целей на поле боя даже при условии постепенного продвижения, поскольку российские войска смогут использовать преимущество в личном составе и технике.
По словам аналитиков, недавние заявления Путина и Герасимова являются частью более широкой стратегии Кремля. Цель этой стратегии – заставить Украину и Запад согласиться на максималистские требования Путина из-за страха перед якобы неизбежной победой России и дальнейшим обострением агрессии.
ISW продолжает оценивать, что победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Путина изменить свои расчеты и начать добросовестные переговоры,
– добавляют в ISW.
Российские войска несут потери: последние новости
Несмотря на огромные потери, российская армия не отказывается от попыток расширить контроль над украинскими территориями. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали 1 150 российских солдат.
Также недавно стало известно, что бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили логистический хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты России, который расположен в Курской области.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала заметил, что оккупанты имеют давнюю проблему с логистикой. Говорится о нехватке пищи и воды на труднодоступных позициях. Дроны доставляют только батареи и радиостанции.