Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Читайте також Трамп розчарований Путіним, але вірить, що вдасться знайти рішення щодо війни в Україні
Чи планує Росія змінювати свою стратегію?
18 вересня Володимир Путін заявив, що на передовій в Україні перебуває понад 700 тисяч російських солдатів.
Начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов також стверджував, що російські війська просуваються "практично на всіх фронтах" у війні.
Заяви Путіна та Герасимова відповідають загальній теорії перемоги Путіна, яка ґрунтується на припущенні, що Росія має ресурси та бойові можливості для поступового просування та виграшу війни на виснаження проти України,
– йдеться у звіті ISW.
Раніше Путін вже неодноразово наголошував, що вважає можливим досягти своїх воєнних цілей на полі бою навіть за умови поступового просування, оскільки російські війська зможуть використати перевагу в особовому складі та техніці.
За словами аналітиків, нещодавні заяви Путіна та Герасимова є частиною ширшої стратегії Кремля. Мета цієї стратегії – змусити Україну та Захід погодитися на максималістські вимоги Путіна через страх перед нібито неминучою перемогою Росії та подальшим загостренням агресії.
ISW продовжує оцінювати, що перемога Росії не є неминучою, і що Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких сторін Росії, щоб змусити Путіна змінити свої розрахунки та розпочати добросовісні переговори,
– додають в ISW.
Російські війська зазнають втрат: останні новини
Попри величезні втрати, російська армія не відмовляється від спроб розширити контроль над українськими територіями. За минулу добу українські війська ліквідували 1 150 російських солдатів.
Також нещодавно стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, який розташований у Курській області.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу зауважив, що окупанти мають давню проблему з логістикою. Мовиться про брак їжі та води на важкодоступних позиціях. Дрони доставляють лише батареї та радіостанції.