Таку думку в етері 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він сказав, що сьогодні допомагає Кремлю продовжувати війну.
Актуально "Теорія перемоги Путіна": ISW пояснив ідею, яку просувають російські посадовці
Завдяки чому Путін може воювати?
Один із фундаментальних міфів, який зруйнувала Україна, – Росія неспроможна вести велику війну самостійно. Втім, є два чинники, які допомагають диктатору втілювати його плани щодо війни в Україні:
- продаж через посередників великої кількості нафтопродукту. Індія в цьому випадку дає можливість заробляти шалені гроші, незалежно від санкцій;
- економічна підтримка Китаю. Пекін дає все: ресурс, кредити, гроші, можливості.
Тобто є країни посередники, через які Москва отримує доступ до глобальних ринків і фінансуєш війну своїм коштом. Проте Росія купує все у Китаю.
Якщо прибрати ці два чинники, то Росії немає. Вся ця історія про велику мілітарну країну, яка може витягнути будь-яку війну, не відповідає дійсності. Росія самостійно вже нічого не може,
– мовив Подоляк.
За його словами, Кремль може воювати, адже у нього є найдешевший ресурс – це кількість людей в депресивних регіонах, яких занадто багато в Росії. Вона надто бідна, тому має цей дешевий ресурс у великій кількості, який можна відправляти на штурми. Але все інше – це, безумовно, допомога партнерів.
Як Китай допомагає Росії у війні?
Попри заяви про нейтралітет у війні, Китай експортує до Росії продукцію подвійного призначення, що посилює її оборонну сферу. Зокрема, мова йде про комплектуючі для ударних дронів.
Водночас у Головному управлінні розвідки впевнені, що сі Цзіньпін не відправляє Путіну військову підтримку. Проте між країнами існують тісні дипломатичні відносини.
Однак Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, що свідчить про те, що у країни-агресорки є проблеми.