Трамп шукає відповідь на гібридну війну, яку Путін почав проти НАТО

Заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова спрямована на спробу залякати Захід тим, що у Москві будуть вважати США безпосереднім учасником конфлікту і з можливістю відповіді на удари саме американцям, а не українцям. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Заява Пєскова прозвучала невдовзі після того, як з'явилося інтерв'ю Кіта Келлога, в якому він ствердно відповідає на питання, чи дозволив Дональд Трамп застосовувати американські ракети Tomahawk для ударів по суверенній території Росії.

Відразу скажу, що у цьому інтерв'ю не було ніякої нової інформації. Представник президента Трампа, який, як правило, не бере участі у реальних політичних перемовинах чи домовленостях, виключно аналізував заяви, які зробили люди, що дійсно мали б ухвалювати рішення: президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубі.

Однак жоден з цих посадовців поки що ствердно не сказав про можливість застосування Україною ракет Tomahawk для ударів по Росії. Ніхто навіть не сказав, чи ухвалив Трамп остаточне рішення про надання цих ракет Україні.

Ми знаємо тільки, що під час останньої зустрічі у Нью-Йорку український президент Володимир Зеленський обговорював із Трампом можливість застосування ракет Tomahawk, і що американський президент дійсно вивчає це питання. Це підтвердили й інші представники адміністрації президента США. Але сам факт того, що тема застосування Tomahawk зараз активно обговорюється і до неї долучилися урядовці з адміністрації Трампа аж на рівні віцепрезидента не може не лякати Москву.

Раніше у Вашингтоні навіть і чути не хотіли про можливість застосування Tomahawk по Росії і навіть надання їх для України. Можна вважати, що підняття теми Tomahawk свідчить про те, що Трамп шукає гідної відповіді на гібридну війну, яку розпочав Путін проти країн-членів НАТО.

Трамп хоче продемонструвати російському колезі, що і він готовий на ескалацію. Якщо Путін буде і далі відмовлятися від пропозицій Трампа, США зможуть ухвалити дуже неприємні для російського керівництва рішення. Мовиться про надання Україні далекобійних ракет з дозволом на удари по стратегічних об'єктах в Росії.

Хто налякається першим – Путін чи Трамп?

Ми з вами прекрасно розуміємо, що Tomahawk дістають і до російської столиці, а тому можуть погрожувати як військовим об'єктам Росії, так і центрам розташування військового командування у Москві. Це точно не те, чого очікує Путін від подальшого періоду російсько-української війни. Залишається тільки зрозуміти, наскільки серйозно Путін сприймає такі погрози.

Адже відмінність стилів російського і американського президентів полягає у тому, що Путін реалізовує свої погрози і не зупиняється на словах. Коли ми чуємо від російського президента заяви про наміри здійснити кроки військово-технічного характеру, ми розуміємо, що вже невдовзі почнеться війна, і що Росія дійсно готова або до реальних військових дій, як у випадку з Україною, або до гібридної війни, як у випадку із країнами НАТО. Коли Путін погрожує втручатися у політичні процеси в сусідніх країнах, ми бачимо, як це реально відбувається за участю російських спецслужб і найманців.

Водночас Трамп обмежується насамперед словесними погрозами. Путіна може просто не злякати Tomahawk, який існує виключно в інтерв'ю Джей Ді Венса і Кіта Келлога, тому що насправді ці ракети не будуть передані Україні.

Однак той факт, що вже зараз Україна може атакувати далекобійними ракетами об'єкти на території Бєлгородської і Брянської областей Росії має викликати серйозне занепокоєння у російського політичного керівництва. Заяви Пєскова щодо Tomahawk – це спроба залякати Трампа, щоб той і не думав про реальне надання цих ракет Україні, побоюючись прямого конфлікту із Росією.

Тут найцікавіше питання – хто кого залякає першим:

Трамп – обіцянками надати Україні Tomahawk чи принаймні обіцянками вивчити це питання;

чи Путін – обіцянками розцінити використання Tomahawk Україною як безпосередній прямий конфлікт зі США, який може призвести до прямого зіткнення між двома ядерними наддержавами сучасного світу?

Звичайно. Мені хотілося б, щоб першим перелякався Путін, але російський президент неодноразово демонстрував свою неготовність лякатися до того, як зіткнеться із реальним проявом сили.