У якій ситуації опинився Путін?

Уявіть, що ви бачите гравців у покер. Чергове коло, і один гравець робить новий крок – підіймає ставки. Водночас в іншого вже порожньо на рахунку, і він змушений йти в олл-ін. Це Володимир Путін. Про це пише Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

В України гроші є. Ми перебуваємо у переломному моменті, який мало хто помітив. Євросоюз таки наважився використати російські заморожені активи по повній. ЄС підіймає чек. Це в той момент, коли у Путіна гроші закінчуються, і росіяни вимушені скорочувати офіційні витрати на війну у бюджеті на 2026 рік.

Що зробив ЄС? Ні, ЄС не наважився конфіскувати заморожені активи, адже виявилось, що цього не треба робити. Можна витратити ці гроші й не конфісковувати їх одночасно. Фінансова інженерія рулить.

Що робить ЄС? Він каже: "Дивіться, ми заморозили у 2022 році 200 з гаком мільярдів євро російських активів. Вони були в облігаціях. Борги Німеччини, Франції тощо. Частина з них вже погасилася (строк закінчився і була здійснена виплата), десь приблизно на 170 мільярдів євро, і перетворилась на кеш. І цей кеш лежить".

То ж європейці хочуть купити на ці гроші спеціально для цього випущені облігації ЄС, які будуть фінансувати підтримку України. Формально ніхто нічого не конфісковує, але гроші працюють. На них можна купити дуже-дуже багато зброї. Якщо раптом Росія погодиться закінчити війну і виплатити репарації Україні, то частина з цих репарацій піде на погашення спеціальних облігацій і повернеться Росії. А якщо ні – то самі винні.

У результаті Україна має можливість фінансувати війну і збільшувати витрати на протистояння Росії. При цьому борг України не збільшується. У Путіна грошей вже немає. Можна підіймати ПДВ і душити малий бізнес, але цього недостатньо. Це не покриває навіть поточних витрат. І навіть при продовженні експорту нафти. Водночас підняти чек Путін точно не може.

Очільник Кремля це знає. Зараз момент, коли він чує, як час закінчується. Саме тому Путін ескалює, щоб деескалювати. В нього немає інших аргументів. Війна – це завжди про гроші.

Європейські бухгалтери поставили перед Путіним питання, на яке у нього немає відповіді. Це бачить навіть Трамп, зловтішаючись із росіян. У відповідь – тільки істерика.

Чи, може, Путін хоче воювати з усім НАТО? Ну, може, й хоче. Але не може. Йому грошей навіть на війну з Україною не вистачає. Тому й летять ракети на Київ. Тому й летять дрони на Європу, провокуючи і лякаючи. Але це акт не сили, а імпотенції.