В какой ситуации оказался Путин?

Представьте, что вы видите игроков в покер. Очередной круг, и один игрок делает новый шаг – поднимает ставки. В то же время у другого уже пусто на счету, и он вынужден идти в олл-ин. Это Владимир Путин. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

У Украины деньги есть. Мы находимся в переломном моменте, который мало кто заметил. Евросоюз таки решился использовать российские замороженные активы по полной. ЕС поднимает чек. Это в тот момент, когда у Путина деньги заканчиваются, и россияне вынуждены сокращать официальные расходы на войну в бюджете на 2026 год.

Что сделал ЕС? Нет, ЕС не решился конфисковать замороженные активы, ведь оказалось, что этого не надо делать. Можно потратить эти деньги и не конфисковывать их одновременно. Финансовая инженерия рулит.

Что делает ЕС? Он говорит: "Смотрите, мы заморозили в 2022 году 200 с лишним миллиардов евро российских активов. Они были в облигациях. Долги Германии, Франции и тому подобное. Часть из них уже погасилась (срок закончился и была осуществлена выплата), где-то примерно на 170 миллиардов евро, и превратилась в кэш. И этот кэш лежит".

Так европейцы хотят купить на эти деньги специально для этого выпущенные облигации ЕС, которые будут финансировать поддержку Украины. Формально никто ничего не конфискует, но деньги работают. На них можно купить очень-очень много оружия. Если вдруг Россия согласится закончить войну и выплатить репарации Украине, то часть из этих репараций пойдет на погашение специальных облигаций и вернется России. А если нет – то сами виноваты.

В результате Украина имеет возможность финансировать войну и увеличивать расходы на противостояние России. При этом долг Украины не увеличивается. У Путина денег уже нет. Можно поднимать НДС и душить малый бизнес, но этого недостаточно. Это не покрывает даже текущих расходов. И даже при продолжении экспорта нефти. В то же время поднять чек Путин точно не может.

Глава Кремля это знает. Сейчас момент, когда он слышит, как время заканчивается. Именно поэтому Путин эскалирует, чтобы деэскалировать. У него нет других аргументов. Война – это всегда о деньгах.

Европейские бухгалтеры поставили перед Путиным вопрос, на который у него нет ответа. Это видит даже Трамп, злорадствуя над россиянами. В ответ – только истерика.

Может ли Путин хотеть воевать со всем НАТО? Ну, может, и хочет. Но не может. Ему денег даже на войну с Украиной не хватает. Поэтому и летят ракеты на Киев. Поэтому и летят дроны на Европу, провоцируя и пугая. Но это акт не силы, а импотенции.