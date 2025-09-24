Однак українські захисники намагаються уражати росіян ще до того, як вони доходять до переднього краю. Це в ефірі 24 Каналу зауважив тво заступника командира 3 мехбату Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаниця.
"Ми стараємося їх знаходити ще у їхній точці висування. Тоді нам вдається їх уражати ще до того моменту, коли вони дістаються до нашого переднього краю", – сказав він.
Як штурмують росіяни?
Роман (Говерла) Копаниця розповів, що основне завдання окупантів у цих штурмах – вклинитися в українські рубежі між піхотними позиціями і почати закопуватися. Якоїсь тактики і підготовки у ворога немає.
У них теж, мабуть, дефіцит кадрів. Тому що буває інколи, що йдуть вже за 60 років. Йдуть і кульгаві, і поранені. Але їхні командири їх все одно штовхають вперед попри поранення та виснаження,
– додав військовий.
Зазначимо, що нині 66 ОМБр проводить важливий збір на дрони та необхідне комплектовання до них. Долучитися можна за посиланням.
Що відбувається на Лиманському напрямку?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Лиманському напрямку росіяни здійснили 15 атак. Вони намагалися вклинитися в українську оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.
Головний сержант 3-ї роти 3-го батальйону 63 ОМБр "Фортовий" розповів, що ситуація на Лиманському напрямку залишається складною. Загарбники постійно намагаються атакувати. Останнім часом стало більше близьких контактних боїв.