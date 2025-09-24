Однако украинские защитники пытаются поражать россиян еще до того, как они доходят до переднего края. Это в эфире 24 Канала отметил и.о. заместителя командира 3 мехбата Fireflies 66ОМБр Роман (Говерла) Копаница.

Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

"Мы стараемся их находить еще в их точке выдвижения. Тогда нам удается их поражать еще до того момента, когда они добираются до нашего переднего края", – сказал он.

Как штурмуют россияне?

Роман (Говерла) Копаница рассказал, что основная задача оккупантов в этих штурмах – вклиниться в украинские рубежи между пехотными позициями и начать закапываться. Какой-то тактики и подготовки у врага нет.

У них тоже, видимо, дефицит кадров. Потому что бывает иногда, что идут уже за 60 лет. Идут и хромые, и раненые. Но их командиры их все равно толкают вперед несмотря на ранения и истощение,

– добавил военный.

Отметим, что сейчас 66 ОМБр проводит важный сбор на дроны и необходимое комплектование к ним. Приобщиться можно по ссылке.

Что происходит на Лиманском направлении?