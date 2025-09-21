Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант 3 роты 3 батальона 63 ОМБр "Фортовый". По его словам, ситуация на Лиманском направлении остается сложной. Оккупанты постоянно пытаются атаковать. Все, что было раньше, продолжается и в дальнейшем.
К теме Бой со смертью под Лиманом․ Репортаж из стабилизационного пункта, где спасают военных
Что известно о боях на Лиманском направлении?
Как отметил военный, оккупанты лезут вперед небольшими группами. Иногда они специально штурмуют правую и левую позицию, а другая маленькая группа пытается пролезть вперед посередине. Это могут быть 1 – 2 оккупанта.
Атакуют наши позиции, подступы. Увеличилось количество дронов-"ждунов", которые сидят на дороге и не дают ближе подъехать. Это затрудняет эвакуацию, доставку пехоты к позициям, смену ротаций и т.д,
– рассказал "Фортовой".
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту боевых действий
Сейчас Силы обороны не имеют больших проблем с логистикой на этом участке фронта. Там стараются всегда найти путь, как обеспечить военных. У врага есть проблемы. Это часто видно по российским пленным.
У них достаточно большие проблемы с логистикой. Неоднократно они попадали в плен. Постоянно жалуются, что нет еды, воды. Так же попадают в плен с одним патроном. Просто кажутся полностью истощенными,
– отметил военный.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 21 сентября Россия потеряла более 1 миллиона 101 тысячу личного состава. Также наши защитники уничтожили 11193 российские танки, 23281 боевую бронированную машину, 32952 артиллерийские системы и т.д.
- Оккупанты пытаются пробраться на территорию Днепропетровской области. Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что там происходит.
- Президент Владимир Зеленский рассказал о контратаках ВСУ в Донецкой области. Были успешные действия в районе Доброполья и Покровска.