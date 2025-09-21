Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант 3 роты 3 батальона 63 ОМБр "Фортовый". По его словам, ситуация на Лиманском направлении остается сложной. Оккупанты постоянно пытаются атаковать. Все, что было раньше, продолжается и в дальнейшем.

Что известно о боях на Лиманском направлении?

Как отметил военный, оккупанты лезут вперед небольшими группами. Иногда они специально штурмуют правую и левую позицию, а другая маленькая группа пытается пролезть вперед посередине. Это могут быть 1 – 2 оккупанта.

Атакуют наши позиции, подступы. Увеличилось количество дронов-"ждунов", которые сидят на дороге и не дают ближе подъехать. Это затрудняет эвакуацию, доставку пехоты к позициям, смену ротаций и т.д,

– рассказал "Фортовой".

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту боевых действий

Сейчас Силы обороны не имеют больших проблем с логистикой на этом участке фронта. Там стараются всегда найти путь, как обеспечить военных. У врага есть проблемы. Это часто видно по российским пленным.

У них достаточно большие проблемы с логистикой. Неоднократно они попадали в плен. Постоянно жалуются, что нет еды, воды. Так же попадают в плен с одним патроном. Просто кажутся полностью истощенными,

– отметил военный.

Ситуация на фронте: кратко