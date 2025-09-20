Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал ситуацию на Донецком направлении?
По словам президента, "русские" хотели окружить украинских военных в Донецкой области. Однако благодаря эффективным действиям Вооруженных Сил по уничтожению оккупантов Украина способна вести контрнаступательную борьбу.
Заметьте! Зеленский рассказал, что сейчас основной театр боевых действий разворачивается в районах Доброполья и Покровска. Военное командование отслеживает маневры оккупантов и прогнозирует переброску новых российских подразделений именно на эти направления.
В частности, пока известно, что Россия из-за больших потерь военных подтянула 61-ю бригаду морской пехоты в Донецкую область.
В то же время, по словам президента, сейчас Украина освободила около 160 квадратных километров, также украинские бойцы смогли зачистить от врага более 170 квадратных километров территории.
Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, и я считаю, что это успех Вооруженных Сил Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Президент выразил надежду на успешное продолжение наступательных действий Сил обороны Украины и отметил, что основные выводы следует делать позже.
К тому же Зеленский рассказал, что накануне общался с военнослужащими 79-й, 82-й бригад, которые непосредственно выполняют боевые задачи в Донецкой области. Известно и о присутствии Нацгвардии и штурмовых подразделений на направлении.
Контрнаступление украинских сил в Донецкой области: основные новости
- В четверг, 18 сентября, президент Зеленский заявил, что украинские силы проводят одну из самых масштабных наступательных операций в Донецкой области.
- Известно, что в результате успешных действий Сил обороны российские войска понесли значительные потери. Кроме того, во время боевых действий удается активно пополнять обменный фонд, захватывая в плен россиян.
- Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский считает, что не стоит спешить с планами, ведь ситуация остается сложной для наших бойцов.
- По его словам, Силы обороны постоянно сталкиваются с проблемой вражеских беспилотников. В районах Доброполья и Покровска действуют российские передовые формирования, в частности центр разработки современных беспилотных технологий "Рубикон".