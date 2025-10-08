Безпілотна бензинова криза у прифронтових регіонах Росії

Як пояснив Генштаб ЗСУ, уражені потужності АТ "Морський нафтовий термінал" – багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад. Феодосійський нафтовий термінал безпосередньо задіяний у забезпеченні окупаційної армії. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Читайте також США тролять Росію темою Tomahawk: що означає підняття ставок

Схожі новини ми бачимо майже щодня. Це той випадок, коли кількість переходить у нову якість: наші удари по російських нафтових об'єктах перетворюються на потужний макроекономічний чинник. За даними OSINT-спільноти "Кіберборошно", за серпень – вересень 2025 року вдалося підтвердити 30 атак на енергетичні об'єкти на території Росії, з них успішні – 23.

За інформацією OSINT-спільноти, найбільше підтверджених успішних влучань (9) припадає на атмосферно-вакуумні трубчасті установки.

Вони горять не так кінематографічно, як цистерни, але будь-яке їхнє пошкодження призводить до блокування роботи навіть тих ділянок, які безпосередньо не зазнали руйнувань. Ремонтні роботи після подібних влучань розтягуються на кілька місяців.

Коли мовиться про великі об'єкти, то виведення з ладу обладнання на тиждень – два вже може дати значний ефект. Ми пам'ятаємо, як нервував Будапешт, коли нафтопровід "Дружба" призупинив постачання російського палива в Угорщину лише на кілька днів. Сьогодні можна констатувати: внаслідок наших атак зафіксовані системні проблеми з пальним у 33 суб'єктах Росії.

Ми сподіваємось, що ці проблеми так чи інакше будуть зменшувати боєздатність агресора, проте розуміємо, що ворог зробить усе можливе, щоб першочергово задовольнити потреби своєї армії. Якщо подивитись на мапу, то побачимо, що "безпілотна бензинова криза" спостерігаються в усіх без виключення прифронтових регіонах Росії. Безумовно, удар по феодосійському нафтовому терміналу, також погіршить забезпечення росармії на окремих ділянках фронту.

Основне завдання України – масштабувати успіх

Проте варто зауважити, що системні удари по нафтопереробній галузі Росії матимуть і вже мають не точковий, а глобальний ефект.

Мовиться про загальне знекровлення противника. "Бензинова криза" на болотах не вщухне ані завтра, ані післязавтра. Хронічний дефіцит пального має доповнити яскравий економічний букет проблем країни-агресорки: спад виробництва, бюджетний дефіцит та інфляцію. Економіка ворога наближається до "ідеального шторму", який може накрити Росію в найближчі кілька місяців.

Хоча під час війни давати прогнози – справа невдячна. Під час війни найкращий прогноз це, власне, не прогноз, а план. Бо успіх треба не просто "прогнозувати", а планувати. Сили оборони розробляють та втілюють у життя цей план у режимі нон-стоп. Деякі його деталі відомі.

Українська сторона в середньому запускає по Росії до 150 безпілотників на день, водночас ворог завдає 500 – 600 дронових ударів на добу. Але ефективність наших атак значно вища – по суті, ми даємо асиметричну відповідь на знищення нашої цивільної інфраструктури.

Верховний головнокомандувач вже анонсував готовність поступово збільшити кількість наших діпстрайків до "російських показників". Основне завдання зараз – масштабувати успіх. Над цим ми й працюємо. Щодня, щогодини, щохвилини.