Чому у США говорять про Tomahawk для України?

Це непросте військове і технічне завдання, навіть якщо політичне рішення прийнято. Але сам факт вкидання цього в публічний простір є важливим. Те, що це звучить саме від американців, теж важливо. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

Поки я не бачу такого бажання в американців, але це не значить, що вони не постачатимуть інші види крилатих ракет. Вони у них є. Одна з них називається JASSM. Це достатньо ефективна ракета, яку не просто збивати. На жаль, російська ППО адаптується. Тому треба ставити перед ними нові завдання.

Якщо американське керівництво надасть додаткову розвідку, нову зброю, то все це буде реальним стратегічним стрибком у мисленні від сьогоднішньої американської адміністрації. Навіть без будь-яких "Томагавків".

Тролінг та підняття ставок в публічній риториці не беруться зі стелі, особливо коли про це говорять у Сполучених Штатах.

Зверніть увагу на виступ російського президента Володимира Путіна на Валдайському клубі. Він дуже обережно говорив особисто про Дональда Трампа і про американську адміністрацію. Він наїжджав на європейців, але це вже майже звичайна теза, без якої його виступ доволі складно уявити. Водночас з американцями очільник Кремля поводився дуже і дуже обережно.

Це не значить, що Трамп захоче завтра радикально зміцнити свою позицію та почати нову хвилю тиску. Але він хоча б демонструє, що це теоретично можливо. Тому ми ще не в діях, але точно в зміні риторики, і точно сподіватимемося на зміну тактики. А зміни стратегії я поки що не бачу.

