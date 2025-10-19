Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Понад 100 років для окупації: The Economist порахував, коли б Росія могла захопити всю Україну

Як змінилася ситуація на фронті?

Аналітики оновили карту фронту та показали останні просування окупантів. Цього разу вони не повідомляють про звільнені населені пункти, а зазначили, що ворог просунувся на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Так просування ворога помітили поблизу Філії. Це точка активних бойових дій на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Село має стратегічне значення, бо з нього може відбуватися контроль за підступами до сусідніх населених пунктів і важливих комунікаційних шляхів.

Росіяни просунулися біля Філії: карта

Також росіяни рухалися до позицій ЗСУ від Малинівки. Це ще один ключовий населений пункт на фронті, який часто фігурує у зведеннях щодо штурмових дій або обстрілів.

Окупанти здійснили штурми біля Малинівки: показуємо на карті

Противник також просунувся в Охотничому в Запорізькій області. Тут розташовані передові позиції. Зазвичай із цього селища відбуваються маневри або спроби прориву з боку окупантів.

Ситуація в Охотничому: карта фронту

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше — тут.

Бойові дії в Україні тривають: останні новини