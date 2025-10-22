Там военные подняли украинский флаг, а в плен попало более 50 россиян. Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что наши защитники демонстрируют очень качественную работу.
"Есть хорошие новости с Добропольского направления, в частности с направления, который севернее Покровска. Первый корпус НГУ "Азов" и прилегающие подразделения выполняют там хорошую работу", – сказал он.
Какова ситуация на Добропольском направлении?
Андрей Ткачук отметил, что только на Добропольском направлении, по данным "Азова", с 13 по 20 октября 2025 года было уничтожено более 600 оккупантов, 4 танка, 20 бронированных машин и другую технику.
Это происходит во время попыток россиян штурмовать наши позиции на Добропольском направлении,
– отметил он.
Кроме того, благодаря маневровой обороне, хорошую работу выполняет 7-й корпус ДШВ. Бойцы эффективно отражают атаки врага со стороны Мирнограда. Там россияне пробовали на бронированной технике пройти в сторону города.
Что происходит вблизи Доброполья: смотрите на карте
Оно северо-восточнее Покровска. Это важный элемент Покровской агломерации, но наши десантники уничтожили там вражескую технику. Поэтому слаженное взаимодействие военных (на Добропольском направлении – 24 Канал) показывает хорошую работу, что такое управление и корпусная система,
– подчеркнул офицер ВСУ.
По его словам, это яркий пример того, что даже в сложной ситуации, когда враг преобладает и имеет возможность тактического давления, украинским войскам удается не только отражать качественно атаки, но и, благодаря маневренной обороне, освобождать населенные пункты.
Что происходит на Донецком направлении?
Силы обороны имеют успехи на Донецком направлении. Им удалось отбросить врага вблизи двух сел неподалеку от Покровска.
Украинским военным 16 октября 2025 года удалось сорвать еще одно наступление россиян в Донецкой области. Оккупанты пытались захватить Шахово и Владимировку.
Стало известно, что диверсионно-разведывательной группе врага удалось прорваться в центр Покровска. Вследствие этого, к сожалению, погибли гражданские. Нашим военным удалось выявить и ликвидировать оккупантов.