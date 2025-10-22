Там военные подняли украинский флаг, а в плен попало более 50 россиян. Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что наши защитники демонстрируют очень качественную работу.

"Есть хорошие новости с Добропольского направления, в частности с направления, который севернее Покровска. Первый корпус НГУ "Азов" и прилегающие подразделения выполняют там хорошую работу", – сказал он.

Какова ситуация на Добропольском направлении?

Андрей Ткачук отметил, что только на Добропольском направлении, по данным "Азова", с 13 по 20 октября 2025 года было уничтожено более 600 оккупантов, 4 танка, 20 бронированных машин и другую технику.

Это происходит во время попыток россиян штурмовать наши позиции на Добропольском направлении,

– отметил он.

Кроме того, благодаря маневровой обороне, хорошую работу выполняет 7-й корпус ДШВ. Бойцы эффективно отражают атаки врага со стороны Мирнограда. Там россияне пробовали на бронированной технике пройти в сторону города.

Что происходит вблизи Доброполья: смотрите на карте

Оно северо-восточнее Покровска. Это важный элемент Покровской агломерации, но наши десантники уничтожили там вражескую технику. Поэтому слаженное взаимодействие военных (на Добропольском направлении – 24 Канал) показывает хорошую работу, что такое управление и корпусная система,

– подчеркнул офицер ВСУ.

По его словам, это яркий пример того, что даже в сложной ситуации, когда враг преобладает и имеет возможность тактического давления, украинским войскам удается не только отражать качественно атаки, но и, благодаря маневренной обороне, освобождать населенные пункты.

Что происходит на Донецком направлении?