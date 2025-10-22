За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1050 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
За час повномасштабної війни з Україною Росія втратила:
- особового складу – близько 1 133 250 (+1050);
- танків – 11 280 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11);
- артилерійських систем – 33 914 (+12);
- РСЗВ – 1524 (+0);
- засобів ППО – 1229 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
- крилатих ракет – 3864 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 122 (+96);
- спеціальної техніки – 3981 (+1).
Втрати Росії у війні на 22 жовтня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії у війні: коротко про головне
Нещодавно українські морпіхи знищили російський логістичний човен за допомогою надводного дрона Barracuda, який доставив FPV-дрони для удару. Barracuda виконує транспортну функцію, роль ретранслятора сигналу, оснащується різними типами озброєння і містить елементи штучного інтелекту.
Окрім цього, українські військові відбили масштабний штурм російських військ на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат. Сили оборони знищили або пошкодили понад 25 одиниць російської техніки, зокрема броньовані машини, мотоцикли та танки, завдяки скоординованій роботі дронів, артилерії та піхоти.