За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1050 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

За час повномасштабної війни з Україною Росія втратила:

особового складу – близько 1 133 250 (+1050);

танків – 11 280 (+2);

бойових броньованих машин – 23 447 (+11);

артилерійських систем – 33 914 (+12);

РСЗВ – 1524 (+0);

засобів ППО – 1229 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);

крилатих ракет – 3864 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 122 (+96);

спеціальної техніки – 3981 (+1).



Втрати Росії у війні на 22 жовтня / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії у війні: коротко про головне