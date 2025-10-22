За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1050 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также На Брянщине нет света из-за удара по подстанции, а Storm Shadow поразили химзавод

Какие потери России в войне?

За время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла:

личного состава – около 1 133 250 (+1050);

танков – 11 280 (+2);

боевых бронированных машин – 23 447 (+11);

артиллерийских систем – 33 914 (+12);

РСЗВ – 1524 (+0);

средств ПВО – 1229 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);

крылатых ракет – 3864 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);

специальной техники – 3981 (+1).



Потери России в войне на 22 октября / Инфографика Генштаба

Потери России в войне: коротко о главном