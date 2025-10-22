За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1050 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

За время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 133 250 (+1050);
  • танков – 11 280 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 447 (+11);
  • артиллерийских систем – 33 914 (+12);
  • РСЗВ – 1524 (+0);
  • средств ПВО – 1229 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);
  • крылатых ракет – 3864 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);
  • специальной техники – 3981 (+1).

Потери России в войне на 22 октября
Потери России в войне на 22 октября / Инфографика Генштаба

Потери России в войне: коротко о главном

  • Недавно украинские морпехи уничтожили российскую логистическую лодку с помощью надводного дрона Barracuda, который доставил FPV-дроны для удара. Barracuda выполняет транспортную функцию, роль ретранслятора сигнала, оснащается различными типами вооружения и содержит элементы искусственного интеллекта.

  • Кроме этого, украинские военные отбили масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении, нанеся врагу значительные потери. Силы обороны уничтожили или повредили более 25 единиц российской техники, в частности бронированные машины, мотоциклы и танки, благодаря скоординированной работе дронов, артиллерии и пехоты.