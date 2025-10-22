За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1050 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
За время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла:
- личного состава – около 1 133 250 (+1050);
- танков – 11 280 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 447 (+11);
- артиллерийских систем – 33 914 (+12);
- РСЗВ – 1524 (+0);
- средств ПВО – 1229 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 760 (+160);
- крылатых ракет – 3864 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 122 (+96);
- специальной техники – 3981 (+1).
Потери России в войне на 22 октября / Инфографика Генштаба
Потери России в войне: коротко о главном
Недавно украинские морпехи уничтожили российскую логистическую лодку с помощью надводного дрона Barracuda, который доставил FPV-дроны для удара. Barracuda выполняет транспортную функцию, роль ретранслятора сигнала, оснащается различными типами вооружения и содержит элементы искусственного интеллекта.
Кроме этого, украинские военные отбили масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении, нанеся врагу значительные потери. Силы обороны уничтожили или повредили более 25 единиц российской техники, в частности бронированные машины, мотоциклы и танки, благодаря скоординированной работе дронов, артиллерии и пехоты.