Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

Что известно о Barracuda?

Во время атаки на российской лодке находился экипаж. Его ликвидировали.

Наш беспилотный катер Barracuda доставил FPV-дроны для внезапного удара по вражеской лодке российских оккупантов. Операция прошла быстро и без риска для наших бойцов – уничтожен личный состав с боекомплектом. Современные технологии работают на оборону и спасают жизни,

– написали в ВМС.

У "Милитарном" объяснили, что Barracuda доставил к морю или на Днепр FPV-дроны, смонтированные на специальной пусковой установке. Затем беспилотники поднялись в воздух и отработали по цели.

Кроме транспортной функции, он, вероятно, выполнил роль ретранслятора сигнала.

Справочно. О Barracuda впервые заговорили в конце августа. Это разработка бойцов 40 бригады.



Отмечается, что модульная система этой платформы позволяет оснащать ее различными типами вооружения, кроме того, она содержит элементы искусственного интеллекта.

Barracuda отработал по вражеской лодке: смотрите видео

"На опубликованном видео показано применение смонтированных однозарядных гранатометов и минирование узких проливов между островами морскими минами. Вероятно, аппарат также может выполнять логистические задачи – в частности доставку припасов на острова в акватории Днепра", – также пояснили в "Милитарном".

