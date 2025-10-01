Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о ракете "Нептун Д"?

Сам комплекс получил индекс "Нептун Д", а обновленная ракета к нему – РК360Л. Ее дальность полета составляет 1000 километров – это в 3,5 раза больше, чем у противокорабельной версии Р360 (280 километров).

В то же время вес боевой части новой ракеты вырос до 260 килограммов против 150 килограммов у противокорабельного варианта.

И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что обычно большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части,

– отметили аналитики.

В "Нептун Д" разработчики одновременно достигли удлинения дальности и увеличения массы боевой части. То есть, при необходимости, можно пожертвовать объемом топливных баков (а значит частично и дальностью) ради большего веса боеприпаса.

Благодаря ранее опубликованным фото также можно сказать, что длина РК360Л составляет 6 метров (без ускорителя), что на около 1,5 метра больше. А диаметр корпуса вырос до примерно 50 сантиметров против 38.

Кроме того, разработчик заявляет о способности ракеты поражать как наземные, так и морские цели, то есть она сохраняет возможность атаковать движущиеся объекты. Хоть официальные детали системы наведения не раскрыты, наличие отметки о поражении кораблей позволяет предполагать, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л, вероятно, сохранена.

