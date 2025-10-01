Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Що відомо про ракету "Нептун Д"?

Сам комплекс отримав індекс "Нептун Д", а оновлена ракета до нього – РК360Л. Її дальність польоту становить 1000 кілометрів – це в 3,5 раза більше, ніж у протикорабельної версії Р360 (280 кілометрів).

Водночас вага бойової частини нової ракети зросла до 260 кілограмів проти 150 кілограмів у протикорабельного варіанта.

І це дійсно дуже несподіваний сюрприз, бо зазвичай більша дальність польоту ракет досягається саме зменшенням бойової частини,

– зазначили аналітики.

У "Нептун Д" розробники одночасно досягли подовження дальності і збільшення маси бойової частини. Тобто, за потреби, можна пожертвувати об'ємом паливних баків (а отже частково й дальністю) заради більшої ваги боєприпасу.

Завдяки раніше опублікованим фото також можна сказати, що довжина РК360Л складає 6 метрів (без прискорювача), що на близько 1,5 метра більше. А діаметр корпусу зріс до приблизно 50 сантиметрів проти 38.

Крім того, розробник заявляє про здатність ракети уражати як наземні, так і морські цілі, тобто вона зберігає можливість атакувати рухомі об'єкти. Хоч офіційні деталі системи наведення не розкриті, наявність позначки про поразку кораблів дозволяє припускати, що активна радіолокаційна головка самонаведення в РК360Л, ймовірно, збережена.

