Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що Україна тепер б'є не лише по НПЗ Росії. Крім того, все частіше ми використовуємо зброю власного виробництва.

Як змінився характер ударів по Росії?

За словами військового експерта, одним з найефектніших ударів цього тижня був по ТЕЦ на Бєлгородщині. Місто Бєлгород залишилось без світла.

Нарожний припустив, що це був удар ракетами, а не дронами. Адже вибухи були сильні, а перерва між ними – секунда. Ймовірно, Україна била ракетами "Нептун" або "Вільха" власного виробництва, або ж HIMARS.

Нещодавно Кіт Келлог заявив. що Дональд Трамп дозволив удари по Росії. Значить ми будемо бити не лише по НПЗ, а й по енергетиці,

– наголосив він.

Крім того, Бєлгород слугує базою для російських військ, які атакують Сумщину та Харківщину. Тому цей удар був спрямований і на військову логістику ворога.

Не менш цікавим був завод і по російському заводу "Електродеталь". У Генштабі підтвердили, що били ракетами "Нептун". Це удар по військових спроможностях ворога, по їхній можливості виготовляти зброю.

Удари кожного дня – це дуже гарна новина. Це означає, що і виробництво з розвідкою працюють, і пускові спроможності у нас є. Гарна системна робота,

– підкреслив Нарожний.

Він додав, що удари по російських НПЗ стали системними, мовиться про заводи і ближче до кордону з Україною, і ті, які розташовані в глибині Росії. Все це призводить до нестачі палива в країні-агресорці. Варто дочекатись, коли бійки на заправках перетворяться на серйозну проблему для окупантів на фронті – коли вони не будуть мати палива для техніки.

