Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Украина теперь бьет не только по НПЗ России. Кроме того, все чаще мы используем оружие собственного производства.

Как изменился характер ударов по России?

По словам военного эксперта, одним из самых эффектных ударов на этой неделе был по ТЭЦ на Белгородщинеі. Город Белгород остался без света.

Нарожный предположил, что это был удар ракетами, а не дронами. Ведь взрывы были сильные, а перерыв между ними – секунда. Вероятно, Украина била ракетами "Нептун" или "Ольха" собственного производства, или же HIMARS.

Недавно Кит Келлог заявил. что Дональд Трамп разрешил удары по России. Значит мы будем бить не только по НПЗ, но и по энергетике,

– подчеркнул он.

Кроме того, Белгород служит базой для российских войск, которые атакуют Сумскую и Харьковскую области. Поэтому этот удар был направлен и на военную логистику врага.

Не менее интересным был завод и по российскому заводу "Электродеталь". В Генштабе подтвердили, что били ракетами "Нептун". Это удар по военным возможностям врага, по их возможности изготавливать оружие.

Удары каждый день – это очень хорошая новость. Это означает, что и производство с разведкой работают, и пусковые способности у нас есть. Хорошая системная работа,

– подчеркнул Нарожный.

Он добавил, что удары по российским НПЗ стали системными, говорится о заводах и ближе к границе с Украиной, и те, которые расположены в глубине России. Все это приводит к нехватке топлива в стране-агрессоре. Стоит дождаться, когда драки на заправках превратятся в серьезную проблему для оккупантов на фронте – когда они не будут иметь топлива для техники.

