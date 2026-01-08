Об этом свидетельствуют обновленные данные от DeepState, детали передает 24 Канал.

Акутально По два продвижения у россиян и ВСУ: карта ISW на 8 января

Какова ситуация на Сумщине?

Аналитики проинформировали, что вражеская армия смогла оккупировать населенный пункт Андреевка Хотинской общины в Сумской области.

Отметим, что еще 5 января представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный сообщал Общественному, что село находилось под контролем ВСУ.

Карта фронта в Сумской области: смотрите карту DeepState

Кроме того, российские оккупационные войска дистанционно минируют село Грабовское в Сумской области. По данным местных источников, враг пытается превратить Грабовское в укрепленный форпост. Для этого активно применяются FPV-дроны, которыми осуществляются разведка, сброс боеприпасов и дистанционное минирование территории вокруг села.

