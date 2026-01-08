Об этом свидетельствуют обновленные данные от DeepState, детали передает 24 Канал.
Какова ситуация на Сумщине?
Аналитики проинформировали, что вражеская армия смогла оккупировать населенный пункт Андреевка Хотинской общины в Сумской области.
Отметим, что еще 5 января представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный сообщал Общественному, что село находилось под контролем ВСУ.
Карта фронта в Сумской области: смотрите карту DeepState
Кроме того, российские оккупационные войска дистанционно минируют село Грабовское в Сумской области. По данным местных источников, враг пытается превратить Грабовское в укрепленный форпост. Для этого активно применяются FPV-дроны, которыми осуществляются разведка, сброс боеприпасов и дистанционное минирование территории вокруг села.
Главные новости с фронта
На Харьковщине ВСУ продолжают зачистку Купянска от российских оккупантов. В городе осталось менее сотни врагов, которые в основном прячутся в подвалах и изолированы.
В конце декабря 2025-го бойцы подразделения "Братство" (ГУР МОУ) провели успешный глубокий рейд на Запорожском направлении в районе Каховского водохранилища. Пленные оккупанты предоставили важные данные об уязвимых местах вражеской обороны.
Силы специальных операций ВСУ нанесли точные удары FPV-дронами по объектам оккупантов в Донецкой области: уничтожен логистический склад в Селидово, склад боеприпасов в Горном и пункты управления БпЛА в Покровском районе.