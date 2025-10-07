Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Новини.LIVE".

Интересно Крайне редкая цель: Силы беспилотных систем поразили станцию РЭБ "Житель"

Что рассказал Плетенчук об успешном применении "Нептунов" по врагу?

Дмитрий Плетенчук отметил, что российские захватчики действительно боятся украинской ракеты "Нептун". И это не зря.

В прошлом году было более 50 поражений (с помощью "Нептуна" по врагу – 24 Канал). Мы не раскрываем, обычно, применения. Но иногда, когда уже медийность этого кейса выплывает довольно серьезно, мы можем сообщить, что да, это мы,

– рассказал капитан.

Представитель ВМС отметил, что система "Нептун" уже была успешно применена, ее используют, и она приносит результат.

Кроме того, Плетенчук отметил, что на Военно-Морские силы, как единственных пользователей "Нептунов", также возлагается задача по поражению и наземных целей, и это уже не секрет. В частности, были довольно успешные применения этих ракет.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Как Украина применяла "Нептун" по вражеским целям в последнее время?