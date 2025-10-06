Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный". Речь идет об использовании украинцами ракеты "Нептун".

Смотрите также В Крыму вспыхнул мощный пожар на нефтеналивном терминале после атаки дронов

Что известно о поражении завода в Карачеве 29 сентября?

Напомним, во время ракетного удара украинские военные осуществили "пуск четырех изделий" по заводу "Электродеталь" в городе Карачев Брянской области России.

Впоследствии в ВМС уточнили, что использовали именно "Нептун", а Генштаб ВСУ сообщал о взрывах и пожаре на территории объекта. Дальность полета украинского оружия составила более 240 километров.



Последствия ракетного удара 29 сентября по заводу "Электродеталь" / Фото "Киберборошно"

Сообщество "Киберборошно" опубликовало спутниковый снимок последствий атаки. На фото видно пробитую кровлю главного цеха, а также поврежденную котельную на территории предприятия. Исследователи написали о попадании двух крылатых ракет "Нептун".

Справка: Карачевский завод "Электродеталь" производит разнообразные электрические соединители. Продукцию используют в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и тому подобное.



Место пожара на заводе "Электродеталь" после атаки / Фото Dnipro Osint

Эксклюзивно для 24 Канала аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот рассказал, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Они наносят реальный ущерб и могут нести за собой гуманитарные последствия.

