Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері "Новини.LIVE".
Що розповів Плетенчук про успішне застосування "Нептунів" по ворогу?
Дмитро Плетенчук зазначив, що російські загарбники дійсно бояться української ракети "Нептун". І це не дарма.
Минулого року було більше ніж 50 уражень (за допомогою "Нептуна" по ворогу – 24 Канал). Ми не розкриваємо, зазвичай, застосування. Але іноді, коли вже медійність цього кейсу випливає доволі серйозно, ми можемо повідомити, що так, це ми,
– розповів капітан.
Речник ВМС зазначив, що система "Нептун" вже була успішно застосована, її використовують, і вона приносить результат.
Окрім того, Плетенчук зазначив, що на Військово-Морські сили, як єдиних користувачів "Нептунів", також покладається завдання з ураження і наземних цілей, і це вже не є таємницею. Зокрема, були доволі успішні застосування цих ракет.
Як Україна застосовувала "Нептун" по ворожих цілях останнім часом?
29 вересня українські військові атакували завод "Електродеталь" у Карачеві, що в Росії. ЗМІ та OSINT-аналітики писали про влучання у вороже підприємство двох крилатих ракет "Нептун".
Також відомо, що Україна має в арсеналі "Довгий Нептун", який може вражати цілі противника на далекій відстані. За даними Defense Express, крилата ракета "Нептун Д" має дальність польоту 1 000 кілометрів, а вага її бойової частини становить 260 кілограмів.
Детальніше про характеристики "Довгого Нептуна", а також чи може ракета долетіти до Москви – читайте у матеріалі.