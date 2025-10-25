Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на администрацию Волгоградской области и российские телеграмм-каналы.
Что известно о пожаре на подстанции?
В ночь на 25 октября Россию в очередной раз атаковали дроны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об "отражении массированной атаки беспилотников" силами противовоздушной обороны. По его словам, произошло падение обломков.
В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами,
– говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, пострадавших в результате этого нет. Также местный губернатор заявил, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое здание. Там якобы также нет раненых.
Подстанция уже была под атакой 16 октября. Она обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в центральный регион, а также электроснабжение части Волгоградской, Воронежской и Саратовской области.
Удары по российской энергетике
Прошлой ночью после массированной атаки дронами по территории России часть жителей осталась без света. В Ростовской области произошел пожар после попадания в энергообъект, вследствие которого там начали выключать свет.
Ранее в российском Смоленске после ударов дронов произошёл пожар на местной ТЭЦ. На месте образовался огромный столб серого дыма. Пока неизвестно, имели ли жители Смоленска перебои со светом из-за этого.
До этого неизвестные дроны атаковали подстанцию 500 кВ "Вешкайма" в Ульяновской области. Подстанция является ключевым элементом энергетического кольца Поволжья, связывая несколько региональных энергосистем.