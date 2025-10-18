Из-за угрозы ударов аэропорты Ижевска и Уфы временно не работали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Supernova+.

Что известно об атаке на подстанцию в России?

Неизвестные дроны ночью 18 октября залетели на территорию России и атаковали, вероятно, подстанцию в Ульяновской области. Беспилотники, по данным российских мониторинговых каналов, нарушили воздушное пространство еще вечером прошлого дня.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что россияне потеряли подстанцию, являющуюся одним из ключевых элементов энергосистемы России.

Так бывает, когда бьешь по энергетике Украины,

– написал Коваленко.

Кроме того, из-за атаки в аэропортах Ижевска и Уфы временно вводили ограничения на прием и взлет самолетов. Уже около 05:00 в Ульяновской области объявили отбой угрозы.

Справка. Подстанция 500 кВ "Вешкайма" является частью энергетического кольца Поволжья. Она обеспечивает связь между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской энергосистемами и принимает транзитные потоки электроэнергии с северо-востока, в частности от Сызранской и Жигулевской ГЭС, в центральные районы.

Российские мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО по БпЛА, однако минобороны России не упомянуло Ульяновск в своем отчете.

По данным россиян, за ночь якобы уничтожен 41 украинский дрон в 12 областях России. Больше всего – в Брянской, Калужской и Московской, также 6 – над Черным морем.

Что недавно взрывалось в России?