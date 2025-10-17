Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Readovka.
Что известно о взрыве на заводе в Башкирии?
В пятницу, 17 октября, произошел взрыв в третьем цехе предприятии "Авангард" в Стерлитамаке. Причины чрезвычайной ситуации неизвестны. На заводе есть пострадавшие, им оказывается помощь.
Как отметил глава региона Радий Хабиров в результате взрыва повреждения получило здание цеха. С предприятия пришлось эвакуировать сотрудников.
В СМИ пишут, что взрыв произошел на нитроузле предприятия "Авангард". Что там рвануло – пока неизвестно. Завод специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатки.
Густой дым после взрыва появился над "Авангардом": смотрите видео
В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, снято вблизи завода в Стерлитамаке. На кадрах видны огромные столбы дыма.
Как отметил директор украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, из-за неизвестного взрыва помещение цеха №3 полностью обрушилось. По его информации, на заводе "Авангард" есть 9 погибших и более 30 пострадавших.
Завод Авангард – завод, где производили снаряды. В частности. Поэтому, счастья погибшим. Замечательный вечер начался,
– написал Андрющенко.
Стоит отметить! Федеральное казенное предприятие "Авангард" – это оборонное предприятие. Оно занимается разснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и военной техники, в частности остатков пороха, твердого топливо ракет и т.д. и производстве взрывчатых веществ и спецпродукции.
Как утверждают местные жители, они слышали громкий взрыв в районе промышленной зоны, после которого в автомобилях сработали сирены. Говорят, что дронов вблизи завода не было, а чрезвычайная ситуация произошла во время утилизации военно техники.
В Башкирии взорвался цех завода "Авангард": видео
В России на днях было шумно: последние новости
В ночь на 17 октября в Сочи прогремели по меньшей мере три взрыва. Как отмечают местные власти, по городу была совершена ракетно-пушечная атака, силы ПВО якобы отражали нападение. Туристов в отелях Сочи спускали в подвалы и подземные паркинги.
В Саратове ночь на 16 октября прошла неспокойно – там произошла серия взрывов. Предположительно, под атаку попал местный нефтеперерабатывающий завод. Местные власти последствия не комментировали.
В Волгоградской области 16 октября дроны массированно атаковали энергообъекты. На линии электропередач произошел пожар, а несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.