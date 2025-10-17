Про це пише 24 Канал з посиланням на Readovka.
Що відомо про вибух на заводі в Башкирії?
У п'ятницю, 17 жовтня, стався вибух у третьому цеху підприємстві "Авангард" у Стерлітамаку. Причини надзвичайної ситуації невідомі. На заводі є постраждалі, їм надається допомога.
Як зазначив голова регіону Радій Хабіров унаслідок вибуху ушкоджень зазнала будівля цеху. З підприємства довелося евакуювати співробітників.
У ЗМІ пишуть, що вибух стався на нітровузлі підприємства "Авангард". Що там рвонуло – наразі невідомо. Завод спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухівки.
Густий дим після вибуху з'явився над "Авангардом": дивіться відео
У соцмережах з'явилося відео, яке, як стверджується, знято поблизу заводу в Стерлітамаку. На кадрах видно величезні стовпи диму.
Як зазначив директор українського Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, через невідомий вибух приміщення цеху №3 повністю впало. За його інформацією, на заводі "Авангард" є 9 загиблих та понад 30 постраждалих.
Завод Авангард – завод, де виробляли снаряди. Зокрема. Тому, щастя загиблим. Чудовий вечір почався,
– написав Андрющенко.
Варто зазначити! Федеральне казенне підприємство "Авангард" – це оборонне підприємство. Воно займається розснаряженням боєприпасів, утилізацією вибухових речовин і військової техніки, зокрема залишків пороху, твердого паливо ракет тощо та виробництві вибухових речовин і спецпродукції.
Як стверджують місцеві жителі, вони чули гучний вибух в районі промислової зони, після якого в автівках спрацювали сирени. Кажуть, що дронів поблизу заводу не було, а надзвичайна ситуація сталася під час утилізації військово техніки.
У Башкирії вибухнув цех заводу "Авангард": відео
У Росії днями було гучно: останні новини
У ніч проти 17 жовтня в Сочі пролунали щонайменше три вибухи. Як зазначає місцева влада, по місту було скоєно ракетно-дронову атаку, сили ППО нібито відбивали напад. Туристів у готелях Сочі спускали в підвали та підземні паркінги.
У Саратові ніч проти 16 жовтня пройшла неспокійно – там відбулася серія вибухів. Імовірно, під атаку потрапив місцевий нафтопереробний завод. Місцева влада наслідки не коментувала.
У Волгоградській області 16 жовтня дрони масовано атакували енергооб'єкти. На лінії електропередач сталася пожежа, а кілька населених пунктів залишилися без електропостачання.