Що відомо про вибух на заводі в Башкирії?

У п'ятницю, 17 жовтня, стався вибух у третьому цеху підприємстві "Авангард" у Стерлітамаку. Причини надзвичайної ситуації невідомі. На заводі є постраждалі, їм надається допомога.

Як зазначив голова регіону Радій Хабіров унаслідок вибуху ушкоджень зазнала будівля цеху. З підприємства довелося евакуювати співробітників.

У ЗМІ пишуть, що вибух стався на нітровузлі підприємства "Авангард". Що там рвонуло – наразі невідомо. Завод спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухівки.

У соцмережах з'явилося відео, яке, як стверджується, знято поблизу заводу в Стерлітамаку. На кадрах видно величезні стовпи диму.

Як зазначив директор українського Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, через невідомий вибух приміщення цеху №3 повністю впало. За його інформацією, на заводі "Авангард" є 9 загиблих та понад 30 постраждалих.

Завод Авангард – завод, де виробляли снаряди. Зокрема. Тому, щастя загиблим. Чудовий вечір почався,

– написав Андрющенко.

Варто зазначити! Федеральне казенне підприємство "Авангард" – це оборонне підприємство. Воно займається розснаряженням боєприпасів, утилізацією вибухових речовин і військової техніки, зокрема залишків пороху, твердого паливо ракет тощо та виробництві вибухових речовин і спецпродукції.

Як стверджують місцеві жителі, вони чули гучний вибух в районі промислової зони, після якого в автівках спрацювали сирени. Кажуть, що дронів поблизу заводу не було, а надзвичайна ситуація сталася під час утилізації військово техніки.

