Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, якщо Україна отримає Tomahawk, то їх потрібно одразу почати використовувати по російській нафтогазовій промисловості, зокрема по НПЗ. Все тому, що ракети можуть завдавати значно потужніших ударів ворогу, ніж дрони.

Як Україна може використовувати Tomahawk?

Роман Світан підкреслив, що починати послаблення військових спроможностей Росії, аби сприяти завершенню війни, треба зі знищення нафтогазової промисловості.

Тому навіть кілька десятків Tomahawk, якщо правильно атакувати нафтогазові об'єкти Росії, у перспективі можуть позитивно вплинути на лінію фронту. Але це статись не раніше, ніж через кілька місяців, а от удар по економіці росіяни відчують вже наступного дня (після атак – 24 Канал),

– сказав він.

Окрім Tomahawk, нашій державі важливо отримати пускові установки для їх застосування. На думку військового експерта, навіть однієї такої машини вистачило б, щоб за одну ніч використати кілька десятків ракет.

Це одномоментно б "поклало" всю російську нафтогазову промисловість у європейській частині Росії. Це був би серйозний удар по економіці, зокрема по цивільній сфері. На військо це б вплинуло не одразу,

– зауважив він.

Однак економічні проблеми також можуть мати негативні наслідки для військових потужностей ворога.

Світан навів приклад, що, без достатніх фінансових потужностей, росіяни не зможуть купувати у китайців необхідні деталі для техніки, яку збирають на підприємствах у Росії.

Крім того, якщо Кремль втратить економічні потужності, то буде нічим платити солдатам, щоб ті їхали на війну в Україну.

Військовий експерт також вважає, що окрім Tomahawk Україна може попросити у США й іншу зброю, зокрема ракети SM-6. Ними ефективно можна протидіяти ворожій авіації на великій дальності.

Що відомо про надання Україні Tomahawk?